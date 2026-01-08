Vimmerby IF går för fjärde raka titeln i KM: "Vi har lite mer spets"

Vimmerby IF:s Max Karlsson i finalen mot Djursdala SK förra året. Då vann VIF med 3-1 och tog sin tredje raka KM-titel. Foto: Timar Mathiasson

Tre raka segrar i KM. Och jodå, Vimmerby IF är favoriter även i årets turnering. – Har vi vunnit tre år i rad är målet såklart att göra det igen. Det blir tufft men det som talar för oss är att vi är unga och hungriga blandat med rutin på vissa spelare, säger Max Karlsson.

De flesta tror på Vimmerby IF inför årets kommunmästerskap i futsal. 19-årige Max Karlsson är inget undantag – även om nervositeten börjat komma inför lördagen.

– Känslan är bra. Det är lite nervöst men det ska bli roligt, säger han.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Vi har inte tränat så jättelänge, någon träning i veckan men vi har en tanke på hur vi ska spela.

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Att vi är unga och hungriga, sedan har vi lite rutin på vissa. Vi har många som vill visa vad de går för. Vår målsättning är såklart att vinna, har vi vunnit tre år i rad ska vi göra det igen. Samtidigt blir det tufft i år och vem som helst kan vinna.

Hyllar Alaloush

Vilka lag går vidare till slutspel?

– Vimmerby IF, Djursdala SK, Storebro IF och Gullringens GoIF.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Vimmerby IF. Vi har lite mer spets än de andra lagen.

Vilka spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Farouk Alaloush, vårt nyförvärv från Hultsfred. Han har fina fötter och kan kontrollera en fotboll. Han är riktigt duktig. Sen ”Thure” också såklart.

Hur ser du på din egen roll?

– Jag ska försöka göra mitt bästa och kliva fram så mycket jag kan. Jag har inte så höga förväntningar på mig själv mer än att göra skitjobbet och göra det bästa för laget.