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Saga Stejdahl

VIF får tyvärr klara sig utan den skadade Saga Stejdahl mot Jönköpings Södra IF på lördag. Även Molly Levin och Alice Kennmark är skadade. Foto: Ossian Mathiasson

VIF sugna på revansch mot Jönköping - tre saknas i truppen

FOTBOLL 26 juni 2026 14.45

Vimmerby IF:s damlag står inför en utmaning i sista matchen innan sommaruppehållet. På lördag kommer tabelltrean Jönköpings Södra IF till XL Bygg Arena. Damlagets tränare Pelle Lindqvist beskriver det som en helt annat typ av match än den senaste uppvisningen när Vimmerby körde över Skövde borta med 4 – 0.

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- Matchen mot Jönköping kommer bli helt annan, vi kommer att möta ett mer bolltryggt lag än Skövde. Vi har en revansch att utkräva från förra mötet där de vann med 3 – 1. De gick helt ifrån oss i första halvan och ledde med tre mål. Sedan tyckte jag vi ägde andra halvleken.

Skadeläget beskriver Pelle med att midsommarhostan hänger kvar i laget och tre spelare saknas.

- Det är så att den här delen av säsongen är som att den är synonym med skador. Om jag räknar rätt saknas vi tre; Molly Levin, Saga Stejdahl som spelade väldigt bra i defensiven mot Skövde och Alice Kennmark som är skadad efter matchen i U-laget.

Ladda med vätska och energi

Den höga temperaturen i helgen blir en viktig faktor och det blir till att börja dricka vatten och ladda långt före matchen.

- Det lär ju bli varmt. Det är länge sedan man läste en väderrapport med temperaturer på 34 till 35 grader, ja kanske mer än så. Vi kommer behöva vätskepaus och ladda depåerna med både energi och vatten men det är ju lika för bägge lagen vad gäller värmen. Man får ta fram Stefan Schwarz uttryck från VM -94 när det var varmt: "Springer man mycket fläktar det i ansiktet". Sedan är det ju en morot om vi går till sommaruppehåll med en revansch mot Jönköping och kan checka ut till ledigheten med en bra prestation.

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