Hon är bortrest – när VIF ska försöka vinna igen

Viss missräkning i onsdags. Redan på lördagen väntar en ny batalj för Vimmerby IF. – Vi ska fokusera på att göra en bra insats. Gör vi det vet vi att det brukar räcka ganska långt, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Matcherna duggar tätt för Vimmerby IF. Så sent som i onsdags spelade man 1-1 hemma mot Svärtinge SK. Redan nu på lördag väntar Bankeryds SK på bortaplan.

Besvikelsen över de två förlorade poängen häromdagen behöver suddas bort.

– Man får bara släppa tabelläget och fokusera på att göra en bra insats. Gör vi det vi vet att det brukar räcka ganska långt. Vi behöver vara påkopplade från början, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Något man alltså inte upplevde att man var i onsdags kväll. Bankeryd ligger femma i tabellen, en poäng före sjätteplacerade Vimmerby.

– De kommer spela på naturgräs och vi har ingen koll höll jag på att säga. Det blir kvällens uppdrag att kolla lite av deras matcher och spana på hur de har spelat. Vi hade jätteproblem där förra året och det är ett knepigt lag att möta. Vi behöver ställa in oss på att det är jobb i 90 minuter som gäller.

"Vet att vår spets är vass"

Vimmerby har nu två raka utan seger och fått ett visst avstånd till den absoluta toppen.

– Klart att vi vill tävla om tre poäng, det är givet. Det gäller att vi är påkopplade från start och kommer rätt in i matchen. Då kan vi åka hem med tre poäng. Tittar man på prestationen senast kom vi inte in i det första kvarten, men sedan var vi värda att gå därifrån med tre poäng. Hjulsbro var ett jättebra lag och upplevelsen där var att det var ett av de bättre lagen vi mött.

Vad blir nycklarna för er del för att få en seger igen?

– Ett solitt försvarsspel som vi hade mot Svärtinge. Vi spelade bra defensivt och gör vi det så skapar vi en trygghet och får möjlighet att använda vår spets, som vi vet är vass. Det gäller att ha ett bra försvarsspel över hela planen, sätta chanserna vi får och vara med och tävla.

Annons:

Pöder bortrest

Stina Kägo Bragsjö är fortsatt sjuk. En annan jobspost är att Frida Pöder är bortrest och missar lördagens match.

– Det är klart att det är spelare man vill ha med, men de vi kommer ha med oss kommer också göra det bra. Det har vi bevisat förr och det känner jag mig helt trygg med.

Nathalie Milton, som inte startade senast, är med i truppen trots sin spricka i vänsterhanden och att armen är i gips.

– Truppen är inte helt spikad, men det är någon av spelarna i U-laget som kommer in, säger Pelle Lindqvist.

HÄR hittar du själv tabellen inför lördagens möte.