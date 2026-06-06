Lindqvist förbryllad: "Har de någon mer chans?"

Med tom blick stirrade Pelle Lindqvist ned i golvet. Besvikelsen var enorm efter 1-2 hemma mot Wreta Kloster. – Har de någon mer chans? Helt allvarligt alltså, säger han uppgivet.

Vimmerby IF kom upp i en klart högre nivå än under många tidigare matcher under säsongen. Det räckte till ingenting. Serieledande Wreta Kloster kom hit med topplagsbeteende och stal med sig tre poäng hem till Östergötland.

– De har inga chanser, de har ju inga. Vi lyckas inte knäppa dit våra. Innan matchen sa vi att vi behövde vara kliniska, inte fick bjuda på något och att alla måste upp i nivå. Jag tycker att vi kommer upp i bra nivå, krigar och för matchen. De skapar ingenting. Vid deras vinstmål är det fem gula och en röd. Den spelaren får peta in den, säger VIF-tränaren Pelle Lindqvist om 1-2-målet.

Hans frustration över det insläppta märktes omedelbart.

– Sjukt besviken blev jag. Vi hade pratat innan om hur de vill göra och så gör de 1-0-målet så. Men det kände vi att vi hade glömt i halvtid. Vi hade matchen och skulle fortsätta gnugga på, men att förlora på ett sånt mål är surt. Även om jag är färgad kan jag inte tycka att de är värda segern.

Krasslig Karlsson fick kliva av

Det var inte så att Vimmerby själva stod för en kavalkad av skapade målchanser, men nog var hemmalagets antal högre än bortalaget.

– Det saknas inte lägen för oss, vi har ett flertal, så det är så jäkla tråkigt.

VIF tappade något när man tvingades byta ut ex-allsvenska nyckelspelaren Agnes Karlsson i mitten på andra.

– Hon har varit krasslig i veckan. Det var tveksamt om hon kunde vara med eller inte, men vi bestämde att vi skulle köra så länge det höll. Hon signalerade redan i halvtid att det tog emot. Att behöva byta på centrala positioner kanske inte är vad man önskar, men vi tror på det hela vägen och på att vi ska få in en kvittering i slutet.

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Rosin stack ut

Något 2-2-mål blev det inte.

– Vi skapar några chanser och vi har ju en i första där de rensar på mållinjen. Det är sjukt surt. Har de någon mer chans? Helt allvarligt alltså, säger Pelle Lindqvist som närmast var förbryllad över förlusten.

Vimmerby IF är nu långt från den absoluta toppen.

– Tabellen får alla andra titta på. Vi summerar varje match efter prestation och i dag ska vår prestation räcka för seger. Det är bara att bryta ihop, träna måndag och sedan är det Mjölby nästa söndag. De ska få sota för det här. Vi hotar serieledaren som vi gör och då måste vi tro på det. Även om de leder serien så skulle vi bestämma här ute och det gör vi också.

Ni andra kanske vill se tabellen och den ser ni HÄR. Hela laget stod för en bra prestation tillsammans, med Pelle Lindqvist ansåg att Julia Rosin stod ut lite extra.