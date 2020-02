Lottningen klar till Toyota Cup – så ser grupperna ut

Under andra helgen i mars drar Toyota Cup igång för de lokala fotbollslagen i division 5 och division 6. På torsdagen släpptes grupperna och det är givetvis en hel del lokala lag som kommer stöta på varandra under gruppspelet.

Så här ser grupperna med lag från Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommun ut:

Herr, grupp 14: Blackstad/Odensvi IF, Djursdala SK, Hammarsgärde BK och Överums IK.

Herr, grupp 15: Hjorted/Totebo, Tuna Södra och SK Lojal.

Herr, grupp 16: Ankarsrums IS, BK Boston, Gunnebo IF och Södra Vi IF.

Herr, grupp 17: Frödinge/Brantestad SK, Hultsfreds FK, IF Hebe och Storebro IF.

Herr, grupp 18: Bodafors SK, HM IS, Holsby SK och VSGF/JAIK.