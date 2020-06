KLART: Kommunderby i nästa omgång av Toyota Cup

Vimmerby IF och Södra Vi IF möts i tredje omgången av Toyota Cup. Foto: Jakob Karlsson

Vimmerby IF och Södra Vi IF har tagit sig vidare till den tredje omgången i Toyota Cup och möter varandra i ett kommunderby.

Vimmerby IF tog en lätt seger mot Hjorted/Totebo i måndags medan Södra Vi IF hämtade upp 0–2 till 2–2 och vann på straffar mot Storebro IF. Den tredje omgången av Toyota Cup har lottats där VIF och SVIF möter varandra på Arena Ceos. Speldagen är satt till onsdagen den 1 juli och absolut sista speldatum är söndagen den 5 juli.

På damsidan får både Vimmerby IF och Tjust IF FF spela på hemmaplan mot två Växjölag i Toyota Cups tredje omgång. VIF möter Växjö BK och Tjust får besök av Växjö DFF. Även här är 1 juli speldatum om inte föreningarna kommer överens om ett annat datum. 5 juli är sista speldatum.