Matcher tillåts på nytt – så spelas andra omgången i cupen

Markus Ahls Vimmerby IF ställs mot Hjorted/Totebo i andra omgången av Toyota Cup. Foto: Ossian Mathiasson

Andra omgången i Toyota Cup ska spelas som förberedelse till seriematcherna som drar igång som planerat under vecka 26.

Matcherna är nu lottade med 15 juni som sista speldag för herrarna och 16 juni för damerna.

Med lokalt intresse spelar division 6-laget Hjorted/Totebo mot division 4-laget Vimmerby IF på Hjortheden medan division 5-konkurrenterna Södra Vi IF och Storebro möts på Ulfveskog. Det mesta tyder på att matcherna spelas den 15 juni.

På damsidan var tanken att Frödinge/Brantestad och Vimmerby IF skulle ha mötts men FBSK har ställt in matchen på grund av att de inte vill spela matcher förrän coronapandemin har lugnat ner sig. Hultsfreds FK, nykomling i division 3, och Tjust IF FF, nykomling i division 2, möts på Knektavallen med 16 juni som preliminärt speldatum.