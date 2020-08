Rutinerad spelare sugen på comeback – i VIF: ”Kanske lättare sagt än gjort"

Den rutinerade Gullringsspelaren Christian Simonsson vill spela för Vimmerby IF under hösten. Foto: Ossian Mathiasson

Christian Simonsson är sugen på att spela fotboll i höst – i Vimmerby IF. Just nu tillhör han Gullringens GoIF men om övergången godkänns eller inte är oklart.

– Vissa ser det som en känslig övergång men jag är ingen superhjälte som kommer in och ska vara något kanonnyförvärv som ska kunna träna tre-fyra pass i veckan, säger han till DV.