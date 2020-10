Jimmy vill göra VFF mer proffsigt med små medel: "Läget kommer kanske inte igen"

I dag kom beskedet att 32-årige Jimmy Svensson, bollskicklig och teknisk innermittfältare i Västerviks FF och Vimmerby IF under många säsonger, kliver in i rollen som huvudtränare för moderklubben VFF till kommande säsong.

– Det är ett beslut som har vuxit fram. Jag har inte spelat så mycket fotboll de senaste åren utan det har mer varit att man hänger i för att man alltid har spelat fotboll. Man saknar fotbollen lite grann när man är ifrån den men sedan blir man påmind om att det tar mycket tid. Har man inte suget för att vara fotbollsspelare så tar det mer energi än vad det ger, säger Jimmy Svensson.

"Bra deal som passar mitt familjeliv"

Att han får chansen som huvudtränare för VFF:s seniorlag i division 3 betyder mycket för honom.

– Det är jättekul, jag älskar att vara runt laget och det här ger mig verkligen en nytändning. Det känns jäkligt kul och inspirerande, säger Jimmy Svensson.

Hur kommer det sig att du blir tränare?

– Tanken på att bli tränare har alltid funnits den dagen man lägger av med fotbollen. Jag hade inte räknat med att det skulle gå så här fort och inte heller nu när jag har en tvåårig dotter. Jag har fått en bra deal som passar mitt familjeliv och det finns ett go och driv i föreningen just nu. Det läget som finns nu kanske inte kommer igen. Om fem-sex år är det kanske helt andra förutsättningar.

"Förstår om det kom som en chock"

För många är det säkert en överraskning att 32-årige Jimmy Svensson slutar spela fotboll och sadlar om till tränare.

– Ja, det är säkert många som tycker det men jag känner mig klar med fotbollsbiten att spela själv. Det blev mer påtagligt när vi fick vår dotter och jag hittade andra intressen, till exempel padel. Det är alltid kul att testa något nytt, jag behövde en nytändning och det här är verkligen en nytändning. Jag kan förstå att det utåt sett kom lite som en chock.

När fick du frågan om att ta över tränaruppdraget i VFF?

– Frågan fick jag för några veckor sedan. Vi har haft en tränarkonstellation där folk har hoppat av och tillkommit. Det är sådana saker som har förhalat processen men vi har jobbat under tiden med olika saker så vi ligger långt i planeringen med många delar.

Kan bli ytterligare en tränare

Jimmy Svensson blir ny huvudtränare och Magnus Fält kliver in i rollen som assisterande tränare. Per-Inge Gustavsson och Göran Andersson fortsätter jobba runt laget.

– Vi kommer ha folk runt träningarna som vi inte har haft tidigare. Tanken var att vi skulle vara tre tränare från början men en fick hoppa av på grund av att familjepusslet inte gick att lösa. Vi provar konstellationen med två tränare och skulle vi behöva ta in en till så har vi en plan för det. Allt är planerat in i minsta detalj och vi tar oss fram under säsongen och ser vad som händer.

I arbetet med att sätta samman nästa säsongs ledarstab har Jimmy Svensson varit mån om att få in personer som han kan lita på och ha roligt med.

– Eftersom jag själv är helt grön så kan folk tycka att jag behöver någon vid min sida som är top notch men jag lägger mer vikt vid att vi är ett bra team som samarbetar och känner att vi har roligt tillsammans. Vi vill göra det till 110 procent.

Hur vill du att VFF ska spela fotboll 2021?

– Jag har jobbat med det ett tag och allt är klart för hur vi ska spela nästa säsong. Jag vill inte att spelarna får läsa hur vi ska spela i en tidningsartikel, det ska vi ta när vi drar igång.

Så ska han sätta sin prägel på VFF

Han vill sätta sin prägel på flera andra saker och se till att VFF upplevs mer proffsigt än tidigare.

– Jag tycker att det har varit för mycket att VFF inte är en klubb att räkna med. Vi börjar här och nu och jag vet att jag har styrelsen med mig. De har också tagit små steg och visar med välvilja att vi ska gå framåt. Det är klart att vi har sportsliga ambitioner men vi har inte satt någon specifik placering som vi ska fixa. Vi ska se till att växa som organisation, etablera oss i division 3 och bli ett proffsigt lag att räkna med framöver. Det är den prägeln som jag ska försöka sätta på VFF.

Vad menar du med att VFF ska bli mer proffsigt?

– Jag tänker inte gå in exakt på vad det innebär. Det kommer jag först och främst berätta för spelarna. Vi har redan gjort en rad åtgärder med den röda tråden i VFF, hur det ska vara mellan styrelse, a-lag och juniorlag och hur man ska bete sig när man är VFF-spelare och när det kommer till kontraktsskrivningar. Det ska bli proffsigt på och kring träningar när spelare anländer. Det mesta ska hottas upp och bli proffsigt och det ska vi göra med små medel. Vi är ingen stor klubb med massa pengar. Vi börjar smått och gör det vi kan för att göra upplevelsen proffsig.

"VIF är före oss organisatoriskt"

Han drar också en parallell till hans sju säsonger i VIF där han imponerade stort på mittfältet.

– När jag lämnade VFF för VIF för massa år sedan och senare kom hem igen så upplevde jag att ingenting hade hänt. Jag spelade tre år och tycker fortfarande att ingenting har hänt. Jag har så mycket tankar och idéer. När det är dags för mig att lämna VFF så ska nästa tränare komma och kunna ta vid och ha något bra att bygga vidare på.

Var det mer proffsigt i VIF?

– Oja, oja. Det finns så jäkla mycket att lära av en klubb som Vimmerby IF. De är långt före oss vad gäller organisatoriskt och hur man är som spelare och ledare. Just nu ligger vi före dem sportsligt men organisatoriskt så är vi väldigt långt ifrån VIF.

Hur ser det ut i truppen?

– Vi har jobbat ganska länge med truppen och börjar få en tydlig bild av hur truppen ska se ut. Sedan ska alla bitar falla på plats och det är inte min uppgift att presentera dem. Olsjan Xhafa och Andreas Andersson har bäst koll på det.

Lägger Olsjan Xhafa av med fotbollen?

– Ja, han har valt att lägga skorna på hyllan och ingår numera i styrelsen och fotbollssektionen. Vi är en grupp på några personer som jobbar med potentiella nyförvärv.