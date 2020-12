Han blir assisterande tränare i SVIF – 14 år sen sist

Det innebär att Södra Vi har spikat sin tränarstab.

Ronny Zeylon har ett förflutet som både spelare och ledare i klubben, men har inte haft ett tränaruppdrag sedan 2006. Då var han huvudtränare för klubben.

Kommande säsong blir Zeylon assisterande tränare i SVIF.

– Det ska bli riktigt roligt att komma tillbaka till fotbollen i Södra Vi. Att vara huvudtränare tar för mycket tid, men Södra Vi har presenterat ett bra upplägg som assisterande tränare. Det är extra roligt att Pierre (Brorsson) tar rollen som huvudtränare. Vi har spelat tillsammans i Södra Vi, är goda vänner och har samma syn på fotboll. Jag har ett par års erfarenhet av försvarsspel samtidigt som Pierre kan mycket av det offensiva spelet. Det är en bra mix. Det är ett härligt och sammansvetsat gäng i Södra Vi och jag ska tillsammans med Pierre jobba för att hjälpa laget framåt, säger Ronny Zeylon till klubbens sociala medier.

Sportgruppens Ossian Mathiasson är tillfreds med lösningen.

– Det är en lösning som jag tror blir väldigt bra. Under alla mina säsonger i Södra Vi IF har jag flera gånger nämnt att jag skulle vilja se Ronny i en ledarroll runt herrlaget. Nu blir det verklighet. Det känns riktigt spännande att få in honom i rollen som assisterande tränare. Ronny är engagerad och driven tränare. Han kommer komplettera Pierre, som han känner mycket väl, på ett bra sätt. Det är två SVIF:are med stort hjärta för föreningen, säger han.