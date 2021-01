Västervik och Hultsfred i samma grupp på damsidan

Det är damlag från division 3 och division 4 som kliver in i den första omgången av Toyota Cup, som spelas under tre helger i mars.

I en av grupperna (grupp 3) har Hultsfreds FK och Västerviks FF hamnat tillsammans med kustlagen Mönsterås GoIF och Timmernabbens IF.

Lag från division 2, där Vimmerby IF, Frödinge/Brantestad SK och Tjust IF FF ska spela under 2020, kliver in i andra omgången. VIF och Tjust ska vara med i cupen, men inte FBSK, enligt Mats Larlind.

Lag från damettan och division 1 gör entré i tredje omgången och därefter väntar kvartsfinaler, semifinaler och final.