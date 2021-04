Anton Selimi i SK Lojal och Anton Palmér i Storebro IF har fått nya datum att förhålla sig till vad gäller lokalfotbollens seriepremiärer. Foto: Ossian Mathiasson

Lokalfotbollens seriepremiärer skjuts upp efter förlängda restriktioner

Smålands Fotbollförbund skjuter upp distriktsseriernas premiärer efter regeringens beslut om förlängda coronarestriktioner. Seriespelet i Småland kan tidigast starta den 22–23 maj.

Regeringens tidigare besked om att kunna lätta på begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i början av maj har skjutits fram.

Det nya datumet för när restriktioner och rekommendationer kan börja lättas är den 17 maj.

Det innebär att det inte blir någon seriepremiär för fotbollslagen på distriktsnivå under första helgen i maj eftersom det inte är tillåtet att spela några matcher fram till 17 maj.

Så ser planen ut

Smålands Fotbollförbund skriver på sin hemsida att seriespel kan starta som tidigast den 22–23 maj.

”Då blir det i så fall spel med dubbelmöten och kvalspelet i Smålandsfotbollen utgår. Uppskjutna omgångar spelas i oktober och som en extra veckoomgång”, skriver SmFF på sin hemsida.

SmFF kommer under kommande vecka hämta in information från närliggande distrikt och ställa frågor via enkät till föreningarna för att få ett bra beslutsunderlag när matchrestriktionerna till slut lättas.

