Jacob Johansson gjorde mål på nick mot Ruda. Foto: Ossian Mathiasson

Mittbackarnas nickmål förde Vimmerby till seger

Duktiga huvudspelare är bra att ha. I kvällens träningsmatch gjorde mittbackarna Jacob Johansson och Knut Gunnarsson varsitt nickmål när Vimmerby IF slog Ruda IF med 2–1.

Vimmerby IF laddade i kväll upp med ett genrep mot Ruda IF inför nästa lördags seriepremiär hemma mot IF Hallby.

Träningsmatchen spelades på naturgräset i Storebro då VIF tränar på gräs till följd av att de har sju-åtta tongivande spelare på skadelistan.

VIF hamnade i 0–1-underläge halvvägs in i första halvlek och kvitterade till 1–1 före paus då en lång hörna nickades i mål av mittbacken Jacob Johansson.

– Ruda är ett lag som försöker trilla boll och hade mer boll än oss i första halvlek. Vi kom inte upp i så bra press, hamnade på halvdistans och blev bolltittande men de hade inga direkta farligheter, säger tränaren Patrik Gunnarsson apropå VIF:s första halvlek mot Ruda.

Gunnarsson avgjorde

När Vimmerby träningsspelade mot Tuna för en vecka sedan höjde sig laget efter en svag inledning. Det var samma visa den här gången.

– Vi började sätta mer press på deras ytterbackar och vann på så sätt mer boll, kom mer rättvända och tog över matchen. Vi hittade också ut med bollar på kanterna, fick till inspel och hade ett par heta lägen, säger Patrik Gunnarsson.

Vimmerby gjorde 2–1 en bit in i andra halvlek och även detta mål kom på hörna. Mittbackskollegan Knut Gunnarsson var framme på första stolpen och knoppade in ledningsmålet med huvudet.

– Ruda är stora och tunga så det är bra gjort av oss att göra två hörnmål, säger Patrik Gunnarsson.

Så ser skadeläget ut

Vladimir Radak fick beröm för sin insats som yttermittfältare. Laget gjorde som helhet en bra insats.

Hur ser du på skadesituationen inför premiären?

– ”Thure” (Rickard Thuresson) och ”Jocke” (Joakim Storm) räknar jag med till premiären om allt går som det ska. Sedan är det lite mer diffust med Ljungberg (Anton) och Brorsson (Anton) som rehabar sina skador. ”Jeppe” (Jesper Lätt) var tillbaka i dag och hoppade in och Gustav Johansson stod inte. ”Ludde” (Ludwig Strömbom) är tillbaka när i höst.

