Vimmerby IF väljer att flytta sin hemmapremiär mot Hallby från Arena Ceos till Bruksvallen. Foto: Ossian Mathiasson

VIF vill inte spela på konstgräset – flyttar premiären till gräsplan

Vimmerby IF:s hemmapremiär i division 4 flyttas från konstgräset på Arena Ceos till naturgräset på Bruksvallen i Storebro.

– Skaderisken på konstgräset och att vi har haft så mycket skador under försäsongen ligger till grund för att flytta matchen, säger tränaren Patrik Gunnarsson.

Annons:

Om två dagar spelar Vimmerby IF premiär i division 4 hemma mot Hallby IF. Matchen kommer inte spelas på konstgräset på Arena Ceos utan Vimmerby IF hyr in sig på Bruksvallen i Storebro.

Patrik Gunnarsson, ny tränare i VIF, berättar att laget skippar träningar på Arena Ceos och tränar istället på Ceosvallens naturgräs sedan en tid tillbaka.

– Vi tycker att det kändes väldigt bra när vi var i Storebro och spelade mot Ruda före midsommar. Planen är väldigt fin i Storebro. Det blir lite mer inramning på Bruksvallen än att spela ute på Ceosvallens gräsplan. Vi kommer inte heller chansa och gå på något konstgräs nu helt plötsligt, säger Patrik Gunnarsson

Vad beror det på?

– Det ligger stor del i skaderisken och att vi har haft så mycket skador under försäsongen. Vi väljer att träna på naturgräs och spela på naturgräs så mycket det går.

Är det en långsiktig lösning med att ni ska spela alla matcher i Storebro förutsatt att konstgräset inte blir utbytt?

– Nu spelar vi lördagens match mot Hallby, sedan får vi ta en diskussion om hur och när kommunen har tänkt byta ut konstgräset. Det är där skon klämmer hela tiden. Det är David (Lindgren, verksamhetsutvecklare i VIF) som hanterar frågan. På grund av mycket skador så har vi valt att träna på gräs, då kan vi inte helt plötsligt gå på konstgräset igen.

Dagens Vimmerby rapporterade nyligen om att VIF har flera spelare på skadelistan. Det är osäkert vilka som är tillgängliga till lördagens premiär.

– Det känns som att vi har några spelare, två-tre stycken, som är tillbaka på lördag. Det ser mer positivt ut än vad det har gjort på några veckor. Storm (Joakim), Thuresson (Rickard) och Ali (Mohammed Mustafa) ligger närmast till hands. Det är lite oklart om Brorsson (Anton) kan spela. Ljungberg (Anton) och ”Ludde” (Ludvig Strömbom ligger längst ifrån.

Annons:

Ossian Mathiasson ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se 0703787116

Annons:

Annons: