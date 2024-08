Rasmus får lokal stöttning på sin väg mot ett liv som proffs – "Värmer i hjärtat"

I morgon kan du vara med och stötta Rasmus Rosin på hans väg till DP World Tour. Köpmannen Rasmus Riis skänker en del av fredagens intäkter på ICA i Storebro till den lokala golftalangen, som dessutom gästar butiken under dagen. – Det värmer i hjärtat något enormt, säger Rasmus Rosin, märkbart tacksam för stödet.

Idén kom från brodern Jesper Rosin och hans sambo Josefine Larsson som vill hjälpa Rasmus i hans satsning att försöka ta sig till golfens ”finrum” DP World Tour, tidigare Europatouren.

– Tyvärr är golf ett väldigt dyrt projekt när man ska upp på elitnivå, så Jesper hörde av sig om att han försökte göra lite småprojekt, säger Jakob Riis, som äger ICA-butiken i Storebro där Rasmus Rosin är född och uppvuxen.

Skänker del av dagskassan

Han var inte sen utan nappade på idén och landade i att skänka fem procent av fredagens försäljning direkt till Rasmus.

– Absolut, det är ju kul att kunna hjälpa till med de kanaler vi har. Nu har inte vi så stor Facebooksida, men det är ändå mer än vad en privatperson har och vi har även säljkanalerna. Det är också kul att sponsra det lokala, sedan försöker vi sponsra ungdomssida och lagidrott framför allt, inte göra så mycket personsatsningar, men nu vet jag vilken go och härlig kille Rasmus är, så jag tycker jag kan göra det för honom, säger Jakob Riis.

”Betyder hur mycket som helst”

När tidningen når Rasmus Rosin, som numera har Landeryd GK som hemmaklubb, är han överväldigad av stödet.

– Det är helt fantastiskt, det betyder hur mycket som helst och är ett jätteroligt initiativ. Det är en lång satsning och mycket uppoffringar på vägen, att kunna få hjälp på det här sättet är helt otroligt. Det värmer i hjärtat något enormt.

Fått känna på livet som proffs

Rasmus Rosin har fått ett litet kittlande smakprov på livet som golfproffs. Efter sin framgång i simulatorgolf fick han nämligen chansen att spela på DP World Tour i tävlingen BMW International Open i tyska München i juni förra året.

Att få spela på den här nivån är något han drömt om sedan barnsben.

– Det gav väldigt, väldigt mycket mersmak och jag såg också vad det är jag strävar emot. Det inspirerade mig att ligga i och ta mig dit jag vill. Nu vet jag vilket liv som väntar i så fall och det är en morot. Verkligen!

Hur långt bort skulle du säga att du är ifrån att ta dig hela vägen till DP World Tour?

– Det är ganska små marginaler i golf, inte mycket skiljer på ett varv, men mycket under en hel säsong. Spelar du bra de tre veckor som behövs under kvalet kan det gå hur fort som helst. Vi har flera stycken som spelar på nordiska proffstouren, Nordic Golf League som jag spelar på, som tar sig hela vägen, så det är absolut möjligt att ta det steget direkt. Så finns mellansteget Challenge Tour, där man också kan kvala sig in, berättar Rasmus och fortsätter:

– Så det är både nära och långt bort. Gör man det bra nu i kvalet och tar sig vidare till steg två börjar det verkligen närma sig. Samtidigt, en vanlig vecka då man åker till Åmål och spelar känns det rätt långt bort. Men det är min dröm, så jag kommer satsa helhjärtat ett par år framöver.

Tar hjälp av kunderna

”På fredag testar vi något nytt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något tänker vi här på ICA Nära Storebro, så vi tänker att vi kanske kan hjälpa honom via er våra kära kunder”, skriver butiken på sina sociala medier.

– Om jag förstått det rätt känner Rasmus att han spelar bra golf, så om det faller på plats har han möjligheten att ta sig in på Europatouren, säger Jakob Riis.

Hur skulle det kännas tycker du?

– Det vore helt galet att få en lokal spelare där, man fattar det knappt. Det är ju jättestort, tillägger han.

Vad kan fredagens initiativ komma att betyda i pengar?

– Oj, det är så olika. Nu var det ju löning förra helgen, men det skulle kanske kunna landa runt 5 000 kronor en fredag som denna. Sedan finns ju chansen att swisha ett valfritt belopp om man vill.

Rasmus Rosin lovar också komma förbi butiken på eftermiddagen.

– Där får man chans att prata med honom, om hans planer och jag tror att han mer än gärna delar med sig av hur det går just nu och vad han känner. Det blir säkert allmänt golfsnack på plats, säger Jakob Riis.