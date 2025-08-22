Skicklige backen gör comeback – viktigt för VIBK

Det rör sig om backen Hampus Carlsson, 22, som kommer göra comeback igen. Hampus Carlsson har testat på spel i division 1 med Vetlanda, men höll uppe den senaste säsongen. I slutet av februari 2024 blev han dubbelregistrerad och kunde spela för både VIBK och Vetlanda.

"Det känns riktigt roligt att Hampe väljer att göra comeback. Hans spelstil passar bra in i systemet och han kommer tillföra spets och mycket trygghet i båda delarna av banan", skriver Vimmerby IBK på sina sociala medier.

Hampus Carlsson är taggad på att vara tillbaka.

"Kände att min paus på en säsong har gjort mig gott och att jag fått tillbaka ett sug att spela innebandy igen. Ska bli riktigt kul att komma igång med gänget", säger han.