22 augusti 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Skicklige backen gör comeback – viktigt för VIBK

Hampus Carlsson gör comeback i VIBK. Foto: Arkivbild

Skicklige backen gör comeback – viktigt för VIBK

INNEBANDY 22 augusti 2025 15.52

Vimmerby IBK har precis presenterat en mycket viktig förstärkning inför kommande säsong.

Annons:

Det rör sig om backen Hampus Carlsson, 22, som kommer göra comeback igen. Hampus Carlsson har testat på spel i division 1 med Vetlanda, men höll uppe den senaste säsongen. I slutet av februari 2024 blev han dubbelregistrerad och kunde spela för både VIBK och Vetlanda.

"Det känns riktigt roligt att Hampe väljer att göra comeback. Hans spelstil passar bra in i systemet och han kommer tillföra spets och mycket trygghet i båda delarna av banan", skriver Vimmerby IBK på sina sociala medier.

Hampus Carlsson är taggad på att vara tillbaka. 

"Kände att min paus på en säsong har gjort mig gott och att jag fått tillbaka ett sug att spela innebandy igen. Ska bli riktigt kul att komma igång med gänget", säger han.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

Matcherna duggar tätt – VIBK tar emot stark nykomling
Ricky ser fram emot sin nya roll – lagkaptenen på väg att lägga av
VIBK-backen dubbelregistreras – här kan han spela
Kapten Carlsson efter blytunga förlusten: "Bara tråkigt"
Toppen mot botten i första derbyt på många år: ”Spelar mindre roll”

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt