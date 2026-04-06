06 april 2026
Hampus Carlsson blir Vimmerby trogen ytterligare en säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Stabile backen stannar i Vimmerby – ”Svår att rubba”

INNEBANDY 06 april 2026 21.09

Vimmerby IBK har börjat bygga ett intressant lag inför nästa säsong. Idag gick klubben ut med att backen Hampus Carlsson stannar en säsong till.

22-åringen var en av Vimmerbys viktigaste backar under den gångna säsongen.

– Hampes största styrkor ligger i hans bolltrygghet, där han sällan stressar fram beslut, han spelar med ett lugn och kontroll. Hans fysik gör honom svår att rubba i närkamperna, samtidigt som hans spelförståelse gör att han ofta ligger steget före motståndarna. Kombinationen av dessa egenskaper gör honom till en pålitlig back som kan bidra i både uppspelsfas och försvarsspel, säger sportchefen Ricky Svaxholm till klubbens sociala medier.

Carlsson gjorde tio poäng på 20 matcher i division två under den gångna säsongen.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

