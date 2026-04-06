Stabile backen stannar i Vimmerby – ”Svår att rubba”

Vimmerby IBK har börjat bygga ett intressant lag inför nästa säsong. Idag gick klubben ut med att backen Hampus Carlsson stannar en säsong till.

22-åringen var en av Vimmerbys viktigaste backar under den gångna säsongen.

– Hampes största styrkor ligger i hans bolltrygghet, där han sällan stressar fram beslut, han spelar med ett lugn och kontroll. Hans fysik gör honom svår att rubba i närkamperna, samtidigt som hans spelförståelse gör att han ofta ligger steget före motståndarna. Kombinationen av dessa egenskaper gör honom till en pålitlig back som kan bidra i både uppspelsfas och försvarsspel, säger sportchefen Ricky Svaxholm till klubbens sociala medier.

Carlsson gjorde tio poäng på 20 matcher i division två under den gångna säsongen.