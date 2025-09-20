Elias Trawtschenko sänkte Slätafly i Smålandscupen

Ett hattrick av Elias Trawtschenko och en stark laginsats. Det räckte till en 6-2-seger i Smålandscupen för Vimmerby IBK borta mot Slätafly. – Det finns många positiva saker att ta med sig till veckan, säger Michael Elmér.

Vimmerby IBK åkte med en tunn trupp till Torsås och efter första perioden var ställningen oavgjord. Två stabila perioder senare hade VIBK vunnit med 6-2 och tränaren Michael Elmér var nöjd efteråt.

– Vi håller ihop det och spelar efter våra förutsättningar. Stabilt försvarsspel och hela gänget ska hyllas. Vi gör tre mål i powerplay och det är kul att den spelformen sitter, säger han.

Ett extra plus delades ut till tremålsskytten Elias Trawtschenko. Övriga VIBK-mål gjordes av Hugo Samuelsson 2 och Elliot Kronstrand.