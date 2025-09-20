20 september 2025
Elias Trawtschenko sänkte Slätafly i Smålandscupen

Elias Trawtschenko satte ett hattrick när Vimmerby IBK besegrade Slätafly i Smålandscupen. Foto: Arkivbild

Elias Trawtschenko sänkte Slätafly i Smålandscupen

INNEBANDY 19 september 2025 23.35

Ett hattrick av Elias Trawtschenko och en stark laginsats.
Det räckte till en 6-2-seger i Smålandscupen för Vimmerby IBK borta mot Slätafly.
– Det finns många positiva saker att ta med sig till veckan, säger Michael Elmér.

Vimmerby IBK åkte med en tunn trupp till Torsås och efter första perioden var ställningen oavgjord. Två stabila perioder senare hade VIBK vunnit med 6-2 och tränaren Michael Elmér var nöjd efteråt.

– Vi håller ihop det och spelar efter våra förutsättningar. Stabilt försvarsspel och hela gänget ska hyllas. Vi gör tre mål i powerplay och det är kul att den spelformen sitter, säger han.

Ett extra plus delades ut till tremålsskytten Elias Trawtschenko. Övriga VIBK-mål gjordes av Hugo Samuelsson 2 och Elliot Kronstrand. 

