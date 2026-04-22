Trawtschenko stannar i Vimmerby IBK: "Stor revanschlust"

Elias Trawtschenko är klar för en fortsättning i Vimmerby IBK. Foto: Arkivbild

Elias Trawtschenko hade precis som Vimmerby IBK en tung säsong och halverade nästan sin egen poängskörd från året innan. Nu står det klart att 23-åringen stannar i moderklubben.

Säsongen 2024/2025 svarade Elias Trawtschenko för 40 poäng på 20 matcher. I år, när Vimmerby IBK slutade nästjumbo i division två, blev det 21 poäng på lika många framträdanden.

Nu har klubben meddelat att forwarden skrivit på för en förlängning med moderklubben.

– Han är revanschlysten och vill visa sig själv och sin omgivning att han kan betydligt bättre vilket är en viktig signal till hela truppen, säger sportchefen Ricky Svaxholm i ett inlägg på klubbens sociala medier.

"Har mycket att bevisa"

Själv är 23-åringen hungrig på mer.

– Stor revanschlust från förra året kombinerat med att vi har en stark grupp gjorde valet enkelt. Det känns som att vi har mycket att bevisa för oss själva och jag har en stark tro på laget inför nya säsongen, säger forwarden.