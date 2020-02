Uppflyttningsfirande närmar sig: "Kan inte dölja att vi är nöjda"

Vimmerby gjorde vad som krävdes i bortamatchen mot bottenlaget Gnosjö och vann med komfortabla 6–2 samtidigt som jagande Nybro och Ingelstad förlorade sina respektive matcher.

Med fyra omgångar kvar har VIBK elva poäng och 35 plusmål ner till tredjeplacerade Ingelstad inför säsongsavslutningen. Allt talar för att Vimmerby, som möter dunderjumbon Nässjö på hemmaplan i nästa omgång, kommer lösa division 1-biljetten då.

– Man behöver inte vara någon jättematematiker för att räkna ut att det ser fantastiskt bra ut med spelprogrammet som vi har kvar men jobbet på planen ska också göras. Jag kan inte dölja att vi är nöjda att vi är i den sitsen vi är, säger Michael Elmér och fortsätter:

– Alla idrottsmän på alla nivåer vill inte jinxa något förrän det är helt klart. Man ska verkligen känna att man går för det hela vägen och det är klart att vi vet vad vi behöver göra på fredag. Om allt går som det ska så kan vi fira uppflyttningen i en förhoppningsvis fullsatt hemmahall mot Nässjö. Vi gör det hellre än att åka till Torsås om två veckor och fira uppflyttningen där. Vi vill lösa det på fredag.

"Coca-Cola Zero på sin höjd"

Vimmerby har verkligen gjort en imponerande säsong i division 2 och så här nära en uppflyttning har inte VIBK varit på otroligt länge.

Kommer du lägga någon champagne på kylning före fredagens match?

– Nej, det skulle vara Coca-Cola Zero på sin höjd eftersom jag inte dricker någon champagne. Jag kommer gå hela vägen in i kaklet och har andra mål som jag har pratat om hela säsongen, det handlar om våra utvecklingsmål. Är vi så nära som vi är just nu så måste vi försöka se till att vi håller fanan högt och går för seriesegern. Jag känner en stolthet över vad vi har presterat så här långt, säger han.

Är division 1-avancemanget klart om en vecka?

– Det finns väldigt, väldigt mycket som talar för att vi får fira det inför en förhoppningsvis full hemmahall. Det är något som driver killarna och det blir lättare att locka nyförvärv för att vi har ett så pass stort publikstöd. I dag hade vi många supportrar som följde med till Gnosjö.

"Krigainsats som vi levererade"

Vimmerby släppte in 0–1 under första spelminuten, gick ifrån till 4–1 i första periodpausen och utökade till 6–1 i andra perioden innan Gnosjö reducerade till 6–2 i tredje perioden. Segern var ändå ohotad på bortaplan.

– Det är en positiv känsla i bussen. ”JC” (Johan Carlsson) spelade inte, Jonas Elofsson lämnade återbud vid lunchtid på grund av sjukdom och vi lät Zeilon (Mattias) och Hultman (Kevin) spela med b-laget. Det var en krigainsats som vi levererade, det var inget skönspel. Några kassar var snygga, annars var det mycket riv och slit i 60 minuter. Vi vet att killarna kan prestera och alla sliter för varandra.

Tredjefemman med Jack Fridh, Sebastian Elmér och Jesper Nilsson gjorde återigen en bra match.

– Vår tredjefemma var vår bästa defensiva femma och gick 1+0. För andra matchen i rad gick de plus och de sliter föredömligt. Ludwig (Strömsten) var bra i målet. Vi släppte in ett ordentligt spelmål över 60 minuter mot ett lag som kämpar för att hänga kvar.