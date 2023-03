Historien upprepade sig för VIBK som avslutade med blytung förlust

Vimmerby IBK säkrade nytt division 2-kontrakt för några omgångar sedan och har därefter inte haft särskilt mycket att spela för.

I säsongens avslutande match väntade uppflyttningsjagande KFUM Jönköping på hemmaplan. VIBK gjorde en bra match i 30 minuter och ledde med 3–2 för att sedan tappa till förlust med 4–11 under andra halvan. VIBK har mot slutet av säsongen tappat ledning till förluster i flera matcher.

– Vi gjorde det bra i en och en halv period och sedan fick de in några billiga mål i andra perioden som gjorde att de ledde med 6–3. Vi sa till varandra att vi skulle gå för det och kliva på i tredje men de fick in ytterligare två kassar fram till 8–3. Då blev det påtagligt att vi inte har så mycket att spela för och inte energi och glöd att komma tillbaka in i matchen. Jag tycker att vi gör det bra halva matchen, säger Alexander Pettersson.

"Gjort sitt för att hålla ihop det"

VIBK:s avslutningsfacit i division 2 är ingen munter läsning. På de åtta avslutande matcherna blev det sju förluster och en seger efter förlängning.

– Avslutningen har varit upp och ner och tyvärr för mycket ner på slutet. Att vi slutar nia i serien var inte vad vi ville när säsongen, vår målsättning var högre än så. Värt att notera är att vi har gått runt på 12–13 spelare hela säsongen och det gör att det inte blir så mycket konkurrens i truppen. Vi har mycket skador och sjukdomar och inte haft en enda ordinarie träning på sistone, vilket har slitit på truppen, säger Alexander Pettersson.

Även om säsongsavslutningen har varit jobbig och tuff väljer Pettersson att berömma spelarna.

– De 12-13 spelarna som har varit och kört har gjort sitt för att hålla ihop det. De sista matcherna ska inte svärta ner hela säsongen. Vi har gjort bra och mindre bra insatser. Sedan ska man komma ihåg att vi tappade fyra av sex spelare i vår startuppställning från förra säsongen. Det är inga spelare som man bara ersätter så där. Jag känner en form av stolthet över de som har varit med och dragit lasset. Även om vi kommer nia så kan jag inte vara missnöjda med vad spelarna har gjort.

Så ser han på framtiden

Han väljer också att vara självkritisk efter säsongsavslutningen.

– Jag måste rikta lite kritik mot mig själv också, jag har inte hittat ett sätt att leda laget till max. Jag är färsk i rollen som huvudtränare och ska sätta mig ner och utvärdera säsongen och titta framåt.

Kommer du fortsätta som tränare för VIBK:s s-lag?

– Jag har två veckor kvar på kontraktet och jag ska ta tid på mig att göra en utvärdering. Jag vet inte så mycket om framtiden. Jag har två veckor kvar på kontraktet och det är där vi är nu. Truppen är tunn och behöver breddas och förstärkas, då kan det bli hyfsat nästa säsong.