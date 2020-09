Elmér tog upp VIBK i ettan – efterlängtad premiär hägrar: "Spänd förväntan"

Vimmerby IBK har tränat hårt och spelat många träningsmatcher under försäsongen. Om några timmar, närmare bestämt klockan 11.00, drar säsongen igång med seriepremiär mot FBC Nyköping.

– Vi har gått och väntat på att få komma igång samtidigt som man inte har vetat om vi ska spela eller inte på grund av coronapandemin. Nu är vi riktigt nära, säger Michael Elmér.

"Då hinner inte vår förstafemma med"

Han kan summera en lyckad försäsong med god uppslutning, varierad träning och bra resultat

– Jag tycker att vi har jobbat metodistiskt och tålmodigt med att sätta många detaljer. Jag har inte varit i någon förening under mina dryga 20 år som ledare där man är helt färdig till premiären. Det finns saker att gnugga på men till väldigt stora delar är vi där vi vill vara, säger Elmér.

Finns det några spelare som har tagit kliv i sin utveckling?

– Hampus Carlsson och John Pettersson, två unga killar som är födda på 00-talet, har lyfts sig i sina positioner och i mina ögon har de gått till mer säkra kort. Hampus var ordinarie back förra året och John, som var forward, har skolats om till back, säger Elmér och fortsätter:

– Om man tittar framåt så tycker jag att vi är på väg att få tre stycken välfungerade femmor. Förstafemman har ett tydligt uppdrag och vet hur de ska spela. När andrafemman drar upp tempot på träningarna så hinner inte vår förstafemma med. Vi letar efter positioner i den tredje uppställningen. Det finns saker som de har som uppdrag och saker som de ska sätta på match så det finns en del kvar att jobba med.

Alla nyförvärv i tredjefemman

Elmér har satt många nyförvärv i tredjefemman med Albin Westergren, Kevin Rosén och Adrian Brorsson. Även Kalle Hjelmland, uppflyttad i a-laget till årets säsong, spelar i tredjefemman.

Hur ser du på att de inte har tagit plats i antingen första- eller andrafemman?

– Det spelar ingen roll. Av erfarenhet är det relativt sällan där man värvar in spelare som klockrent går in i en förstauppställning. Albin Alfonsson gjorde det ganska tydligt förra säsongen när han kom från WIBK och tog en plats i förstafemman men det gjorde inte Kevin (Hultman), Hampus (Svensson Starkenberg) eller Ricky (Gustafsson). Alla fick tid där man landar in i sitt uppdrag och får ta den tid de behöver. Jag ser att vi har utvecklingspotential på alla spelare som spelar i tredjefemman.

"Viktigare för att nå siffermålen"

Dagens premiärmotståndare FBC Nyköping är precis som VIBK nykomling i division 1 och Elmér har inte så bra koll på motståndarlaget.

– Jag vet inte så mycket om dem. Vi ska sätta vår prägel på matchen så som vi vill ha den, vår gameplan kommer vara tydlig. Nyköping är ett lag som kommer upp i en ny serie precis som vi och har inte så mycket att förlora på det. Föreningen är bildad 2015 och har många spelare med allsvenska Onyx som moderklubb.

Hur ser VIBK:s målsättning ut som nykomling?

– Vi är ense om att vi kommer ta ett antal matcher i taget. Vi tar de tre första matcherna, sedan gör vi en utvärdering. Målet fram till jul är att vara topp nio. Jag som ledare är inte så intresserad av siffror mer än när säsongen är slut. För mig handlar det mer om att vi utvecklas. Det hade jag som mantra i fjol och jag kommer inte släppa det. Jag vill se att vi sätter försvarsarbetet, att vi gör rätt bedömningar i omställningsarbetet och att vi inte slarvar med bollen där jag inte vill att vi ska tappa den. Utvecklingsmålen är egentligen viktigare för att vi ska nå siffermålen.