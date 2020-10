Elmér efter nya vändningen: "Finns en mental vetskap om att det gjorts förut"

Så länge det finns liv finns det hopp, heter uttrycket. I idrottshallen går det lika bra med så länge matchen inte är slut finns chansen för VIBK.

Vimmerby IBK har gjort det tidigare och gjorde det igen. Hemma mot Linköping vände ett till synes uträknat VIBK matchen och omvandlade 5-8 till 9-8 i den dramatiska matchen.

– Det är som du säger, det är en lite klassisk vändning. Man ser att Lennström (Mathias) sitter på läktaren och han vet att chansen finns, spelarna vet att chansen finns, säger Michael Elmér.

Sitter det i väggarna?

– Nej, det är vi som gör det. Men det finns en mental vetskap om att det har gjorts förut i den här hallen. Borta har vi inte samma känsla, det var inte samma känsla när vi låg under med fem mot Ledberg. Men här vet vi att ett par studsar som går rätt, så börjar de darra och matchbilden kan skifta helt.

Hur viktig kan den här segern bli?

– Lika viktig som mot Hovslätt. Vi vet att vi jävligt snabbt kan vara på marken eller i källaren om vi gör en 11-3-match igen. Vi måste hitta nivån på bortaplan. Snart får vi ha mer normal publik hemma och den psykologin ser jag verkligen fram emot.

"All heder till honom"

Matchen såg ut att glida Vimmerby ur händerna när Linköping – efter ett avklarat tre mot fem-spel – gjorde 8-5 i fyra mot fem. Men VIBK fick ett viktigt 6-8-mål bara en dryg halvminut senare.

– I det läget måste jag direkt se vilka som jag tror på och jag tyckte att den röda femman hade levererat. Den kassen var psykologiskt viktig att få. Det hade varit tufft att ha den differensen om klockan tickat på.

Vad säger du om Elias Trawtschenko, han får sitta stora delar av matchen, men kliver in och gör en betydande skillnad med sina två mål?

– "Sebbe" (Sebastian Elmér) och jag hade en diskussion om att han inte kom in i matchen, han kände sig kall och sa själv att det var bättre att han klev av. All heder till honom för det. Elias kommer in helt utan spärrar och handbroms, och det hedrar honom. Det är såna spelare man vill ha i truppen och jag är supernöjd med det bytet. En annan match kanske man inte får den reaktionen, men det var skönt att det gav effekt.

"Dåligt av oss"

Vimmerby hade en mängd olika målskyttar och poänggörare i 9-8-segern.

– Jag är förstås mest nöjd över att vi vinner, men det känns skönt att vi både fördelar poäng och bra spel över tre femmor. Många tycker att VIBK är likhetstecken med Green (Jonatan) eller förstafemman, men i dag levererar vi över hela linjen. Sedan är det inte bra att släppa åtta bollar för det är svårt att leverera nio framåt varje match, men det här var moralstärkande. Nu har vi fyra poäng och ska ladda om för att göra vår första bra bortamatch mot Bergs.

VIBK fick börja övertiden i boxplay efter en protestutvisning inför tekningen. Detta efter att en spelare i Linköping skjutit bollen mot Jonatan Green vid ordinarie matchtids slut.

– Det är dåligt av oss att ta tvåan där. Vi ska vara tysta och inte kritisera domarna. "JC" får ta den för att han är lagkapten, men att domaren tycker att jag och andra pratar. Jag tycker de måste ta situationen innan hårdare. Det är inte så långt från att jag var får bollen i ansiktet, även om han kanske inte siktar på mig. Med lite distans ska vi inte reagera så, men nu löste vi det och det blev också moralstärkande. Sedan är det en dum taktik att ha, säger Elmér och skrattar.

Många var bra i VIBK och det är svårt att framhålla någon särskild.

– Jag tycker vi är starka över tre femmor, men kul att se att en sån som Kevin Rosén går in och gör en bra match. Även Kevin Hultman. "Bobby" (Patrik Karlsson) gör en viktig monsterräddning där vid 8-8 också.