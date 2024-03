VH BEHÖVER HA IN EN HALV MILJON FÖR ATT KLARA KRAVET

Anita Westerback är ordförande i Vimmerby Hockey. Drygt en halv miljon måste klubben få in för att nå upp till kravet. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby Hockey gjorde ett katastrofalt resultat 2022/2023 och har nu ett kontrollår. Den här veckan inleds semifinalspelet och VH behöver få in en halv miljon kronor för att klara det ekonomiska kravet för spel i Hockeyettan. – Det finns hopp och känns positivt, säger Anita Westerback, ordförande i VH.

Vimmerby Hockey gick in i säsongen 2022/2023 med ett eget kapital på drygt 1,7 miljoner kronor. Men det verksamhetsåret blev becksvart. Vimmerby Hockeys resultat landade på närmare 1,6 miljoner kronor minus.

I princip hela Vimmerbys egna kapital hade då ätits upp.

– Det är ett katastrofalt resultat tyvärr, sa kassören Bo Norbro.

Efter den här säsongen krävs ett eget kapital på åtta procent av omsättningen. Vimmerby Hockey har nu ett kontrollår och för att klara de högt uppsatta kraven krävs att klubben får in ordentligt med pengar under slutdelen av säsongen.

– Vi måste få ihop till kapitalkravet som är satt. Vi jobbar med olika aktiviteter nu för att lösa det och det är det springande behovet just nu, säger klubbens ordförande Anita Westerback.

Hur långt bort är det?

– Det har att göra med hur omsättningen blir, men som det ser ut nu behöver vi få in 500 000-600 000 kronor. Det beror också på hur långt vi går i slutspelet. Det hänger ihop med varandra. Vi ligger på noll nu ungefär och det är en halv miljon som måste in.

Positiv – trots allt

Det kan låta som ett omöjligt uppdrag, men Anita Westerback är positiv.

– Det planeras för aktiviteter till höger och vänster och vi hade ett möte med en del sponsorer i fredags. Det var ett frukostmöte som kändes väldigt positivt. Det finns hopp och företagarna har flera aktiviteter planerade.

VH har under säsongen bland annat sålt sin supporterspelare Oskar Lindgren till hockeyallsvenska Tingsryds AIF.

– Vi har jobbat väldigt hårt och mycket med det här i år. Räknar man bort kapitalkravet kanske det hade blivit ett nollresultat i år, men det är kapitalet vi måste få ihop. Åtgärderna som nu görs är för just detta.

Det är många klubbar som lär få problem med kravet. Är det en trygghet i sig?

– Nej, utan vi tror att vi ska klara det, det gör vi.

Kommer det ekonomiska läget påverka vilka eventuella val som görs nu under slutspelet?

– Vi har dragit åt ganska mycket under hela säsongen. Pelle (Johansson) har haft sin budget och den får han hålla. Vi har följt materialinköp jättenoggrannt och har gjort mycket. Sedan kommer det till ett visst skede där man måste satsa ändå, men just nu är det kapitalkravet vi riktar all uppmärksamhet på från styrelsen.