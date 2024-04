VIK plockar in back från Hockeyallsvenskan

Västerviks IK plockar in ännu en spelare i sitt truppbygge inför Hockeyettan-säsongen. Det rör sig om backen August Hansson från Östersunds IK.

23-årige August Hansson tillhörde Östersunds IK, som var just det lag som skickade ned VIK i Hockeyettan, under den förra säsongen. Han var även utlånad till både Piteå och Hudiksvall under säsongen.

Backen har två säsonger i Hockeyallsvenskan och sex säsonger i Hockeyettan på sin meritlista.

Han blir nu den första backen in i lagbygget till kommande säsong.

– August är en back med många bra egenskaper, han har en bra storlek och en rörlighet jag gillar, säger VIK:s sportchef Victor Öhman till klubbens hemsida.

Han beskriver August Hansson som en defensiv och rejäl back.

"Han är duktig på att sätta stopp i spelet men är samtidigt bekväm med pucken. Han kommer ge en stabilitet i vårt försvar och kommer bli en viktig pjäs för oss. Där finns en stor uppsida i honom och jag är väldigt glad att vi får chansen att utveckla honom i vår miljö", skriver VIK.

Kontraktet är på ett år. George Diaco, Kalvyn Watson, Viktor Kokman och Helmer Styf är VIK:s tidigare värvningar.