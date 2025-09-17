Karlin ska ställa allt till rätta i Modo – här är hans tankar kring VH:s säsong

Mattias Karlin är kvar som huvudtränare för Modo efter degraderingen från SHL till Hockeyallsvenskan. Målsättningen är att slåss om uppflyttningsplatsen till SHL. Foto: Bildbyrån

– Jag såg dem (Vimmerby) en hel del förra året, säger Mattias Karlin.

Modo Hockey trillade ur SHL i våras och tränaren Mattias Karlin är kvar för att ställa allt till rätta. Ett lag som han kommer ställas mot är Vimmerby Hockey som han mötte vid flera tillfällen under tiden i Västerviks IK.

Efter att ha inlett vårens nedflyttningskval mot HV71 med två raka segrar inkasserade Modo fyra raka segrar och trillade ur SHL.

– Där och då var det extremt tufft. Det tog ett bra tag innan man var på banan igen. Nu är det glömt och nu är det nya mål som gäller, säger Mattias Karlin.

Mattias Karlin stannade kvar som huvudtränare för Modo trots degraderingen till Hockeyallsvenskan och ska försöka ta klubben tillbaka till SHL.

– Vi hoppas såklart att vi ska ha en bra säsong, vinna mycket matcher, vara där uppe i toppen och sedermera vara med och slåss om uppflyttningsplatsen. Det är väl i grund och botten vårt mål, säger Mattias Karlin.

Vill tillbaka upp igen

Modos sportchef Henrik ”Hinken” Gradin har värvat ihop ett starkt och namnkunnigt lag och behållit ett gäng spelare från fjolårets trupp.

– Vi är nöjda med gubbarna som blev kvar och gubbarna som vi har fått in. Vi har stor tilltro till truppen och sedan är det som alltid med att man ska ha marginaler med sig och få ihop laget.

Hur ser du på era chanser att gå upp direkt?

– Jag tycker att vi bör ha relativt bra chanser. Det är små marginaler och vi ska absolut vara ett av lagen som gör upp om det.

Vilka lag ser du som de främsta utmanarna?

– Det är väl de vanliga höll jag på att säga med Björklöven, Södertälje, Karlskoga och AIK. Det är väl de som känns hetast på förhand i alla fall.

"Kommer känna igen mig"

Ett lag som Modo kommer ställas mot under årets säsong är Vimmerby Hockey. När Mattias Karlin var huvudtränare för Västerviks IK blev det flera heta möten med VH. Han ser fram emot att återvända till ishallen i Vimmerby.

– Jag vet ungefär hur hallen ser ut och vet också att de har gjort om lite i hallen. Jag tror att jag kommer känna igen mig.

Vad har du för minnen från Vimmerby ishall sedan din tid i Västerviks IK?

– Fullsatt och ganska galet ibland. Nu är det annan dignitet, men där och då var det jäkligt roliga matcher.

Mattias Karlin berättar att han såg flera av Vimmerbys matcher i fjol.

– Jag såg deras matcher i kvalet och några andra matcher här och var. Jag har väl inte stenkoll, men lite har jag koll på i alla fall. Jag vet att de har bytt ut en hel del spelare och att de bland annat har tappat hela förstakedjan.

Vad är Vimmerby för lag?

– Det är väl kollektivet som de ska ramla tillbaka på. Att de fokuserar på laget och spelar för varandra bör väl vara deras melodi. De har väl kanske inte spetsen som vissa andra lag har.

"Chanserna finns definitivt"

Karlin tror precis som många andra att det blir en kamp i botten för Vimmerby.

– I deras fall handlar det om att försöka göra det bättre än förra året och försöka undvika plats 13 och 14. Det är väl där någonstans jag kan tycka att de ska ha sitt mindset, att göra det bättre än förra året.

Vad tänker du kring deras chanser att undvika nedflyttningskvalet?

– Helt okej. Jag tror väl att det kommer stå mellan tre-fyra lag och Vimmerby är väl kanske ett av de fyra lagen. Chanserna finns definitivt för att de ska greja det.