RUTINERADE TRÄNAREN KLAR FÖR KALMAR

Han tog Västerviks IK till Hockeyallsvenskan. Han basade över Mora IK i SHL och har närmast fem säsonger i Modo som huvudtränare. Nu är han klar för Kalmar HC på ett tvåårskontrakt. Därmed återförenas han också med Daniel Stolt, som han jobbat med tidigare.

46-årige Mattias Karlin från Örnsköldsvik har en lång tränarbakgrund och var ytterst framgångsrik med Västerviks IK. Därefter har han varit i bland annat Mora i SHL och nu senast fem säsonger i sin barndomsklubb Modo.

Säsongen 2022/2023 tog han upp Modo i SHL och säsongen 2021/2022 blev han årets tränare i Hockeyallsvenskan. Den gångna säsongen blev han kickad från tränaruppdraget i Modo.

Nu är Karlin klar som huvudtränare för Kalmar HC och han har skrivit på för två år.

– Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Kalmar HC och den resa som klubben befinner sig på. Det här är en spännande och rolig utmaning som känns väldigt inspirerande att ta sig an. Sett utifrån har Kalmar HC gjort en imponerande och intressant resa under de senaste 8–10 åren, både när det gäller organisationens utveckling på isen och arbetet utanför isen. Det är tydligt att klubben har byggt en stark grund för framtiden.

"Erfaren tränare"

Han ser också fram emot att få uppleva stämningen i Hatstore Arena.

– Nu som hemmatränare! Tillsammans med spelare, ledare, organisation och supportrar ska vi fortsätta driva klubben framåt och skapa något som hela Kalmar kan vara stolta över.

Daniel Stolt, Kalmars general manager, är nöjd med påskriften.

– Mattias är en otroligt kompetent och erfaren tränare som jag är extremt nöjd med att vi kunnat knyta till Kalmar. Han är målmedveten, tydlig och vet vad som krävs för att vinna. Vidare är han taktiskt slipad och kan ändra matchbilden vid behov. Vi har tidigare jobbat ihop i Västervik så vi vet båda att vi funkar tillsammans. Att få jobba med Mattias igen ska bli roligt, säger han.