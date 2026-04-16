UPPGIFTER: Fick sparken – nu kan hamna i rivalen

Hampus Sylvegård fick oväntat sparken av Nybro Vikings efter säsongens slut. Nu kan han hamna i Kalmar, skriver Expressens Sillyrummet.

Kalmars succétränaren Viktor Tuurala är redan klar för AIK och mycket talar för att hans assisterande Oliver Styf tar samma karriärväg.

Sportchefen Daniel Stolt är därför på jakt efter en ny huvudtränare.

Under torsdagen uppger Expressen att det finns två namn på listan över ersättare. Det ska röra sig om av Modo sparkade Mattias Karlin och rivalen Nybros nyligen sparkade huvudtränare Hampus Sylvegård.

Sylvegård har tidigare även varit lyckosam tränare i Vimmerby. Stolt jobbade med Karlin under tiden i Västerviks IK och nu kan det bli en återförening, enligt tidningen.

"Det är två av namnen som just nu är aktuella att ta över efter Tuurala", skriver Sillyrummet.