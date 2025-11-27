Zetterberg var nära VH – ändrade sig: "Ser spännande ut"

Vimmerby Hockey var på väg att värva Alexander Zetterberg, men talangen ändrade sig och valde att stanna kvar i USA. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey jagar offensiv förstärkning. 19-årige centertalangen Alexander Zetterberg var nyligen nära att skriva på för klubben. – Det är en spelare som ser spännande ut och som vi hade en diskussion med, men han valde att stanna kvar, säger sportchefen Pelle Johansson.

Det är transferexperten Johan ”MrMadhawk” Svensson som var först med uppgifterna om att Vimmerby Hockey var nära en värvning av Alexander Zetterberg. 19-åringen spelar för Minnesota State i collegeligan NCAA och har ett imponerande facit från de svenska juniorlandslagen. Den högerfattade centern svarade för fem poäng på fyra matcher i U18-VM under säsongen 2023/2024 och gjorde elva poäng på bara tre matcher för U19-landslaget ifjol.

Berömd släkting

Men efter en tids diskussion med VH valde talangen, som mäter 172 centimeter och väger 74 kilo, att tacka nej.

– Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Han fick väl någon form av hemlängtan ett tag som gick över och valde att stanna kvar i sitt universitetslag, säger Pelle Johansson.

Men det är en sådan spelartyp ni letar efter?

– Ja, absolut. Vi tittar på en spelartyp som kan bidra och han ser spännande ut.

Kan det fortfarande bli aktuellt med en värvning av honom framöver?

– Här och nu blir det ingenting, han kommer nog inte att ändra sig. Det kopplar i lite med skola och studielån som man inte kan avbryta hur som helst. Han kämpar nog vidare på andra sidan.

Och ja, Alexander Zetterberg är släkt med Henrik Zetterberg och delar samma moderklubb: Njurunda SK.

– På väldigt långt håll, typ tremänning eller något sånt, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är något med farmor, har Alexander tidigare sagt i en intervju med vmhockey.se.

Annons:

Ska vara fullt manskap imorgon

Just nu är det tunt på forwardssidan i Vimmerby Hockey. Filip Fornåå Svensson går skadad, Arvid Caderoth är avstängd ytterligare en match och Oscar Davidsson är tillbakakallad av HV71. Att backen Alfred Hjälm var uppsatt som center i fjärdekedjan mot Södertälje visade tydligt behovet av förstärkning.

– Vi jobbar på att vara fullt manskap i morgon. Vad det innebär får vi se, om vi hittar något lån eller inte men det är lite stökigt spelschema för klubbar i Hockeyettan i helgen, säger Pelle Johansson.

Det kan alltså bli en värvning?

– Absolut kan det komma in något mer, men just nu är det stiltje på marknaden och ingenting som är aktuellt.

Status på skadade Filip Fornåå Svensson är fortfarande oklar men högst troligt är att forwarden är borta åtminstone veckan ut. Sportchefen räknar heller inte med att Oscar Davidsson kan vara tillbaka mot Västerås.

– Det vore en ren bonus. HV71 spelar ikväll och har Brynäs borta på lördag och vi räknar inte med honom.