Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson ger sin syn på dialogen och avslutet med fystränaren Adam Koponen och nya lösningen kopplat till A-lagets fysträning. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey och fystränaren Adam Koponen kommer inte överens om ett nytt kontrakt och går skilda vägar. Nu berättar sportchefen Pelle Johansson om förändringen som sker i organisationen.

Vimmerby Hockey tackade av fystränaren Adam Koponen på tisdagskvällen och huvudpersonen själv berättar i en intervju med vår tidning att det handlar om att parterna står långt ifrån varandra för att komma överens och att det aldrig hade gått att hitta en lösning.

”Det är en helhetsbild som inte går att lösa”, säger Adam Koponen i en intervju med vår tidning.

VH:s sportchef Pelle Johansson ger nu sin bild av förhandlingarna och avslutet med Adam Koponen.

– Det är både rätt och fel. Vi var långt ifrån varandra kring de ekonomiska bitarna. Så är det samtidigt som vi behöver skruva på grejer utanför isen. Vi tycker att vi har hittat en helhetslösning som passar Vimmerby Hockey ännu bättre, säger Pelle Johansson.

Vad tänker du kring att han säger att det aldrig hade gått att lösa?

– I den rollen han har haft så har han haft en peng, både från mig och från föreningen kopplat till hockeygymnasiet. På hockeygymsbiten har vi en annan lösning. Han ville nog ligga kvar på det avtalet han har haft plus lite till, men bara kopplat till fysen, säger Pelle Johansson.

"Budgeten ska hållas"

Koponens roll som ansvarig för hockeygymnasiet har tagits över av Michael Lee, som är ny i rollen som ansvarig för klubbens juniorverksamhet.

– Michael Lee har tagit över allt som Adam har haft kopplat till LIU.

Er diskussion handlade om fysträningsbiten för A-laget?

– Ja, precis, säger han och fortsätter:

– Man landar alltid in i att budgeten ska hållas och går det inte så går det inte. Med det sagt är vi jättenöjda med den lösningen som kommer här nu och anser att vi har fyllt skorna.

Det finns inga hard feelings mellan klubben och Adam Koponen, enligt Pelle Johansson.

– Det var inga hard feelings när vi hade det sista snacket. Det är verkligheten.

Vimmerby Hockey kommer i och med detta inte längre ha fysträningen förlagd på Träningshuset i Vimmerby. Det blir en flytt till idrottshallen och gymmet som drivs av WAHK.

– Om vi inte kommer överens om fysträningsbiten blir det någonstans svårt att vara på det gymmet eftersom han är väldigt kopplad till det gymmet. Vi kommer vara uppe på WAHK i idrottshallen och det gör att det blir gångavstånd och en jättebra lösning rent logistiskt. Vi har i många år försökt med WAHK, men då har det varit lite svårare när vi har legat i Hockeyettan och kanske hade behövt komma in i deras lokaler på eftermiddagen när de har en större verksamhet. Nu kan vi vara där på förmiddagar.

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"Alla kommer veta vem det är"

Klubben har gjort klart med att plocka in en ny fystränare.

– Vi kommer ha en annan person som sköter fysen. Det blir en kanonlösning för oss.

Vem är det?

– Det är en lokal kändis som vi kommer kommunicera i dagarna. Alla kommer veta vem det är.