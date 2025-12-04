Lindgren uppges ha skrivit på för Växjö – till nästa säsong

Elias Lindgren uppges ha skrivit på ett kontrakt med Växjö som börjar gälla från och med nästa säsong. Till höger VH:s sportchef Pelle Johansson. Foto: Rickard Johnston och Bildbyrån

Elias Lindgren lånas som bekant ut till Växjö till kvällens match – vilket inte verkar vara en slump. Nu uppger Expressen att VH-backen har skrivit på ett tvåårsavtal med SHL-klubben som börjar gälla från och med nästa säsong. – Den frågan får du ställa till Växjö. Vi har bara pratat med hans agent om den här säsongen men är absolut intresserade av en förlängning, säger VH:s sportchef Pelle Johansson.

Elias Lindgren har gjort det bra i Vimmerby Hockey sedan återkomsten från Södertälje. Så bra att Växjö Lakers redan ska ha gjort klart med backen till nästa säsong, enligt Expressens hockeyreporter Johan Svensson.

VH:s sportchef Pelle Johansson vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna.

– Vi har bara kontrakt över den här säsongen och den frågan får du ställa till Växjö, säger han.

"Finns alltid en skadeaspekt"

Att låna ut Lindgren till Växjö på kort varsel mitt i ett tufft matchande för Vimmerby Hockey var inget givet beslut.

– Vi hade en diskussion, tränarna och jag, men när det löste sig så pass bra logistiskt var det inga större konstigheter. Det finns alltid en skadeaspekt att ta hänsyn till men det kan samtidigt lika gärna ske på träning, säger Pelle Johansson.

Något nytt kring nyförvärv?

– Nej, det är en tunn marknad och det ser man även på lagen högre upp. Ta HV71 som har stora skadebekymmer och svårt att hitta ersättare. Men det kan lossna fort och det räcker att några lag gör förändringar. Vi är tunna just nu och det finns ingen marginal vid skador även om grabbarna gjorde en kanonmatch mot Karlskoga. Förhoppningsvis är Fornåå (Svensson) inte alltför långt borta.

Att plocka in ett korttidslån likt Kevin Engvall är något som sportchefen helst undviker.

– Det är ingen optimal lösning. Både i att det är svårt för spelare att komma in för bara en match och att det för med sig en kostnad. Det är mer för att släcka bränder även om Kevin gjorde det bra.

Ifrågasätter domarnivån

Pelle Johansson var nöjd med vad han fick se mot Karlskoga men känner stor besvikelse i att det resulterade i noll poäng.

– Det var tufft. En förlust som sved lite extra och jag tycker att vi har haft det kämpigt med domsluten i de fem-sex senaste matcherna. Vi får ingenting med oss och det är frustrerande. Utvisningen på Malmkvist (Gustaf) var otroligt tuff att få. Men det är svårt uppe i Karlskoga, det är liv på läktarna och skrikigt i båsen och det är klart att det påverkar. Jag vill inte framstå som gnällig men tycker att det har sett ut så här över tid.

Just nu är det ett riktigt getingbo i botten av tabellen med fyra lag på 27 poäng.

– Det är tajt. Jämfört med förra året är det en jätteskillnad och det är kul. Hittar man en vinnarstreak så är det inte särskilt långt upp till topp sex, samtidigt blir det ännu viktigare att plocka poäng kontinuerligt.

Ett formsvagt Modo väntar. Hur ser du på den matchen?

– Det finns defintivt kompetens i laget men de kan säkert känna lite press utifrån. Vi gjorde en bra match däruppe och jag hoppas att vi kan göra det igen.