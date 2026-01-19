Bred VH-trupp när Davidsson och Carlsson återvänder: "Krävs rollacceptans"

Anton Carlsson är tillbaka efter att ha missat VH:s två senaste matcher. Foto: Rickard Johnston

Efter en längre tid i HV71 är lånet Oscar Davidsson tillbaka i VH-truppen. Foto: Rickard Johnston

Anton Carlsson och Oscar Davidsson tillbaka. Nyförvärvet Oskar Lindgren på plats. Plötsligt har Vimmerby Hockey en bred trupp tillgänglig inför veckans tre matcher mot AIK, Almtuna och Björklöven. – Vi får en riktigt bra konkurrenssituation som vi känner att vi behöver, säger tränaren Eric Karlsson.

Anton Carlsson missade förra veckans matcher mot Östersund och Västerås då familjen väntade tillökning. Nu har familjen fått barn – och forwarden är tillbaka i spel. Under måndagens träning bildade han en formation tillsammans med Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson.

Även Oscar Davidsson fanns med på isen för första gången på länge. Forwardslånet, som hoppat fram och tillbaka mellan VH och HV71 den här säsongen, har varit tillbakakallad av SHL-klubben under en längre tid men är nu åter i Vimmerby och tillgänglig för spel. Lägg därtill nyförärvet Oskar Lindgren och du förstår att det är många spelare som just nu konkurrerar om platserna.

– Den här gruppen har varit fantastisk på att sätta klubbhjärtat och laget i första hand. Nu kommer det krävas en rollacceptans, alla kommer inte att vara ombytta och det gäller att acceptera läget och kriga för att ta sig tillbaka, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Revansch att utkräva

Under måndagens träning spelade Hugo Orrsten, Hugo Lejon och Marcus Limpar Lantz ihop precis som Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö och Emil Ekholm. I fjärdekedjan spelade Isac Andersson, Adam Petersson och Kevin Wennström ihop. Sannolikt slåss Martin Pärna, Oscar Davidsson och Elliot Ekefjärd om platsen som extraforward medan två av dem förpassas till läktaren.

Backparen utgjordes av Elias och Oskar Lindgren, Nick Bochen och Arvid Hurtig samt William Alftberg och Isak Hansen.

– Som det såg ut på träningen är vad vi har som grundplan. Sedan får vi se hur det utvecklar sig med skador och sjukdomar, säger Eric Karlsson som ser fram emot veckan som innehåller tre matcher.

Först ut är AIK borta – där förra matchen på Hovet slutade med en förnedrande 8-1-förlust.

– En tuff match resultatmässigt såklart. Det speglade väl inte matchen helt och hållet men det var för dåligt. Hemma (förlust 1-2) tyckte jag att vi körde över dem fullständigt och borde ha fått med oss något mer.

Hur ser du på att få in Oskar Lindgren i truppen?

– Jättebra. En väldigt bra hockeyspelare och både han och Elias är killar som folk känner och uppskattar. Jag vill att han kommer in och är den Oskar Lindgren som han är och tar för sig direkt, det är därför vi vill ha honom här.

Kommer de fortsätta spela tillsammans?

– De spelar mycket ihop i fjol och är rätt lika spelmässigt, två kraftfulla spelartyper. Att sätta ihop dem är mest naturligt här direkt och det är så det kommer se ut på onsdag.