Tuffast möjliga motstånd väntar Vimmerby Hockey: "Inspirerande"

Oscar Davidsson får förtroende i andrakedjan tillsammans med Jakob Karlsson och Anton Carlsson. Foto: Rickard Johnston

Fem poäng på fem matcher. Nu väntar den på papperet tuffaste matchen på hela säsongen: Modo borta. – Inspirerande. De är seriefavoriter men vi ska vara kaxiga och inte visa någon respekt, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Modo är topptippat och trea i tabellen med fyra segrar av fem möjliga.

Enda plumpen i protokollet hittills blev en rejäl sådan: Förlust med 0-8(!) borta mot Oskarshamn.

– Vi vet att de har ett skickligt lag men vi ska inte be om ursäkt för oss själva. Vi fokuserar på vårt eget spel och ska göra grunderna ordentligt, säger Eric Karlsson efter värmningen i Örnsköldsvik.

Vakna från start

I förlusterna mot Kalmar och Karlskoga har Vimmerby Hockey haft problem i inledningen av matcherna för att sedan jämna ut spelet i period två och tre.

Hur ska ni komma ut bättre mot Modo?

– Jag ser det som en läroprocess. Vi behöver gjuta in modet att tro på oss själva och att inte visa respekt för motståndarna. Vi har haft perioder både mot Kalmar och Karlskoga där vi visar att vi kan stå upp och spela bra hockey även mot dem.

Vad blir det viktigaste för er ikväll?

– Lite det jag är inne på, att vi vågar ta för oss och är aktiva. Modo kommer säkert vilja ha mycket puck men vi ska inte låta dem domdera för mycket utan vara fysiska och agera snarare än att reagera.

Davidsson flyttas upp

I slutperioden mot Karlskoga fick HV-lånet Oscar Davidsson chansen i andrakedjan bredvid Jakob Karlsson och Anton Carlsson – och där får han fortsatt förtroende mot Modo. Det betyder att Johan Mörnsjö flyttas ner till tredjeformationen med Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm.

– Så är det. Övriga konstellationer är samma som mot Karlskoga, säger Eric Karlsson.

Pontus Eltonius är spelklar och startar i målet medan Claes Endre agerar backup.