VH:s lånespelare klar för topplag i Hockeyettan

HV71 och 19-årige forwarden Oscar Davidsson bröt avtalet i förtid i fredags. Något oväntat går karriären vidare till Hockeyettan-klubben Vita Hästen där han spås få en viktig roll.

Oscar Davidsson var utlånad från HV71 till Vimmerby Hockey i 30 matcher i fjol och noterades för en fullträff. För att 19-åringen ska få kontinuerligt med speltid valde HV71 att avsluta avtalet i förtid, ett beslut som parterna kom överens om tillsammans.

Det blir inte spel i varken SHL eller Hockeyallsvenskan nästa säsong. 19-åringen kliver ner i Hockeyettan för att få en betydande roll i Vita Hästen.

”Vi är väldigt glada över att Oscar valt Vita Hästen. Han är en välutbildad center som trots sin unga ålder redan hunnit samla på sig värdefulla erfarenheter från både SHL- och HockeyAllsvenskan”, säger tillförordnad sportchef Fredrik Jensen.

Fredrik Jensen pekar på att det finns många uppsidor i 19-åringens spel.

”Oscar är en spelare som kombinerar hög arbetsmoral med ett moget beslutsfattande. Han är trygg med pucken, tar ansvar i båda riktningarna och har egenskaper som passar väldigt väl in i det sätt vi vill spela hockey. Samtidigt ser vi en stor utvecklingspotential i hans offensiva spel. Han är en modern tvåvägscenter som kommer att bidra över hela banan”, säger Fredrik Jensen i ett pressmeddelande.