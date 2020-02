IKO rustar vidare – amerikan klar för klubben

Youds är välbekant för den SHL-intresserade. Han har spelat i Leksand och därefter i både Växjö och Rögle. Nu kommer han närmast från Rockford IceHogs, farmarlag till Chicago.

– Väldigt kul att Ben väljer att komma till oss! I Ben får vi in en back med rutin från SHL, han vet vad som krävs i ligan och han har dessutom haft Perra tidigare. Vi har letat efter en back under en tid så det här är goda nyheter. Att han är rightfattad är ett plus eftersom vi varit kort om rightbackar. Det är en rörlig back med bra attityd och offensiv uppsida. Ben är väldigt ivrig att komma hit och hjälpa oss och vi är säkra på att han kommer göra det, säger sportchefen Daniel Stolt i ett pressmeddelande.