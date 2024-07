CHOCKEN: FRANSSON DISKAS – NY SEGRARE I JUNIORKLASSEN

Mycket märkliga scener utspelade sig efter den första finaldagen av Semesterracet. Publik fick se Vimmerby MS-föraren Ludvig Fransson vinna juniorfinalen och jubla ikapp med familj och vänner direkt efter målgång.

En stund senare fick tävlingsledningen in en protest mot att Ludvig Fransson hade tagit in mark i ett område med gulflagg. Tvåan Oliver Viberg och hans team lämnade in protesten som nu har blivit beviljad.

Det betyder att Ludvig Fransson fråntas segern på grund av svartflagg och slutar sexa i juniorfinalen. Ny segrare är Oliver Viberg från Tomelilla.

"Världens tråkigaste sätt ..."

En minst sagt märklig, och smått bisarr, avslutning på denna folkracedag från ett soligt Gnagaredalen.

– Ludvig hade vunnit tävlingen, sedan kom det in en protest mot honom. Det var efter en händelse i slutet av "tallkurvan" som var under gulflagg. Anmälaren anser att han tar in ett avstånd under det gula området, säger tävlingsledaren Beatrice Ågren Karlsson.

Tycker man också att han kör om under det gula området?

– Det är inte vad protesten handlar om utan protesten handlar om att han tar in avstånd under det gula området, säger Ågren Karlsson.

Har ni hanterat den inkomna protesten?

– Vår domare Tina (Lennartsson) har tittat på hur protesten är skriven, vad man protesterar emot, vad det står i reglerna och hur kan man bevisa eller inte bevisa hur det har gått till. Det har funnits filmer från olika vinklar. Det är världens tråkigaste sätt att avsluta en A-final på.

"Minskar avståndet under gulflagg"

Beslutet är att Ludvig Fransson blir av med segern i Semesterracet. Det är istället Oliver Viberg som kan titulera sig som vinnare.

– Domaren har tittat på händelsen, stött och blött och har läst regelverket. Domaren anser att Ludvig minskar avståndet under gulflagg och det resulterar i att han får svartflagg. Ludvig är inte längre vinnare utan det är Oliver Viberg. Domaren har godkänt protesten och diskat Ludvig.

Det var inte aktuellt med omkörning?

– När man lämnar en protest kan man yrka på olika resultat och protesten handlade om att man ville att Ludvig skulle få en svartflagg. Domarbedömningen resultterar i att Ludvig får svartflagg och blir sexa i juniorernas A-final.

Hur ser du på denna minst sagt märkliga avslutning?

– Det finns ingen tråkigare avslutning, att en final avslutas genom en protest. Tyvärr hade vi det 2022 också.

Texten uppdateras.