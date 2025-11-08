Rotebäck om utmaningarna inför natten: ”Det slår hela tiden”

Dennis Rotebäck var på gott humör efter att ha tagit sig tillbaka till depån efter SS5. Foto: Linus Johansson

Hemmahoppet Dennis Rotebäck klarade av dagsetappen på ett bra sätt. Nu är det ”bara” det roliga kvar: mörkerkörningen. – Det är alltid roligt med alla lampor och eldar och allt folk. Nu är det bara att gå ut 100 procent och öka, säger Dennis Rotebäck med ett brett leende.

Dennis Rotebäck tog sig på ett tryggt sätt igenom dagsetappen av Novemberkåsan. I skrivande stund är han 23:a totalt i tävlingen efter 5 av 15 sträckor. Med det är han tredje bästa Vimmerbyförare efter Robin Stjernström (14:e) och Calle Bjerkert (16:e).

Dennis Rotebäck säger så här om den första tredjedelen av den klassiska och minst sagt tuffa tävlingen

– Det är väldigt svårt för det slår hela tiden och rötterna är svinhala. Publiken tycker att det är för lite kärr, men det går ju att dra desto hårdare och åka på fort. Men det blir nog tufft och långt i natt.

Är det just längden som blir det jobbiga?

– Ja, det blir långt med långa transporter. Det är nästan att jag sitter ut till Fjälster och halvsover litegrann. Sen ska det inte vara några problem. Det är bara att kroppen håller och att man håller sig på hjulen och att motorcykeln håller.

Vad har varit tuffast hittills?

– Det är just att hålla sig på hjulen. I varenda kurva kan det vara någon rot. Sträckan vid Ålbäckshult är jättelång. Det är svårt att veta hur mycket man vågar dra innan kroppen börjar ta stryk.

Nattetappen drar igång klockan 16.30.

Vad händer fram tills dess?

– Nu blir det att åka hem och duscha och käka lite. Sen blir det att lägga sig och försöka sova litegrann, men det blir väl nästan som att man ligger i lite dvala bara, säger Dennis Rotebäck.