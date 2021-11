STORSTJÄRNAN KLAR FÖR FORTSÄTTNING I VÄSTERVIK

Fredrik Lindgren är regerande individuell svensk mästare i speedway och slutade fyra i VM-serien. Nu står det klart att Fredrik Lindgren kör i Västerviks dräkt även 2022 – och Västervik ser ut att få ett kanonlag.

Lindgren hade den gångna säsongen ett snitt på 2,276 per heat på elva matcher. Det var femte bäst i hela snittligan.

– Att ha Fredrik klar för nästa säsong är vi självklart mycket glada för. Han fick en viktig roll i laget när han anslöt under säsongen och gjorde ett utmärkt jobb. Det är också mycket glädjande för Bauhaus-ligan och svensk speedway att landets bästa förare är redo för en fortsättning i det svenska seriesystemet. Med all den rutin och erfarenhet som Fredrik samlat på sig under alla år i världseliten så vet jag att även många av de yngre förarna i truppen kommer att dra lärdom av det. När vi nu har Fredrik i laget så känns det som vi har en mycket bra spets i truppen då han under ett flertal år utmanat om Världsmästartiteln och tillhör de absolut vassaste förarna i världen, säger sportchefen Morgan Andersson i ett pressmeddelande.

Lindgren själv är också tillfreds med lösningen.

– Vi var väldigt glada över att få erbjudandet att få fortsätta i Västervik även för nästa år. För oss som team och mig som förare har Västervik hjälpt mig att återfå den goda känslan för att köra i Sverige igen. Organisationen i Västervik samt Morgan Andersson och Christian Harrysson Carlsson är en kombination av en bra grupp av människor som ständigt vill utveckla individerna som jobbar för klubben. Den andan gillar vi som team och samhörigheten mellan oss är otroligt positiv och stark. Vi ser fram emot 2022 tillsammans med Västervik Speedway, säger han.

Lindgren kommer även köra för polska Czestochowa.