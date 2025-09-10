Stjärnan ändrar sig – tackar ja till landslagets viktigaste tävling

Nationernas trupper till semifinal 1 (tre förare tas ut till tävlingen):
Tyskland: 1. Kai Huckenbeck, 2. Norick Blodorn, 3. Valentin Grobauer, 4. Jonny Wynant, 5. Patrick Hyjek.
Storbritannien: 1. Robert Lambert, 2. Daniel Bewley, 3. Tom Brennan, 4. Adam Ellis, 5. Leon Flint.
Italien: 1. Paco Castagna, 2. Nicolas Covatti, 3. Nicolas Vicentin, 4. Nicolo Percotti.
Lettland: 1. Andzejs Lebedevs, 2. Jevgenijs Kostigovs, 3. Daniils Kolodinskis, 4. Olegs Mihailovs, 5. Francis Gusts.
Norge: 1. Mathias Pollestad, 2. Glenn Moi, 3. Lasse Frederiksen, 4. Truls Kamhaug, 5. Jorgen Lystad.
Slovenien: 1. Matic Ivacic, 2. Anze Grmek, 3. Denis Stojs, 4. Luka Omerzel, 5. Sven Cerjak.
Sverige: 1. Fredrik Lindgren, 2. Kim Nilsson, 3. Jacob Thorsell, 4. Timo Lahti, 5. Philip Hellström-Bängs.
Nationernas trupper till semifinal 2 (tre förare tas ut till tävlingen):
Argentina: 1. Fernando Garcia, 2. Cristian Zubillaga, 3. Facundo Albin.
Australien: 1. Ryan Douglas, 2. Jason Doyle, 3. Jack Holder, 4. Max Fricke, 5. Brady Kurtz.
Tjeckien: 1. Jan Kvech, 2. Vaclav Milik, 3. Adam Bubba Bednar, 4. Daniel Klima, 5. Adam Kamenik.
Danmark: 1. Mikkel Michelsen, 2. Leon Madsen, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Anders Thomsen, 5. Mads Hansen.
Finland: 1. Jesse Mustonen, 2. Anti Vuolas, 3. Tero Aarnio, 4. Otto Raak, 5. Roni Niemela.
Frankrike: 1. Dimitri Berge, 2. David Bellego, 3. Mathias Tresarrieu, 4. Steven Goret, 5. Tino Bouin.
Ukraina: 1. Nazar Parnitskyi 2. Marko Levishyn, 3. Roman Kapustin, 4. Stanislav Melnychuk, 5. Andrii Karpov.