10 september 2025
Stjärnan ändrar sig – tackar ja till landslagets viktigaste tävling

Fredrik Lindgren har gett klartecken för att köra Speedway of Nations som körs i Polen i månadsskiftet september-oktober. Foto: Bildbyrån

Stjärnan ändrar sig – tackar ja till landslagets viktigaste tävling

SPEEDWAY 10 september 2025 16.45

Sverige tog brons i Speedway of Nations, lag-VM, i Manchester i fjol. Trupperna till årets tävling släpptes på onsdagen. Glädjande för svenskt vidkommande är att GP-stjärnan Fredrik Lindgren har ändrat sig och tackat ja till att köra tävlingen i Torun. 

I månadsskiftet september-oktober avgörs Speedway of Nations i polska Torun. Redan i slutet av januari tackade Sveriges klarast lysande speedwaystjärna Fredrik Lindgren nej till att köra tävlingen, ett beslut som han tog tillsammans med sin familj. 

När trupperna till Speedway of Nations presenterades på onsdagen fanns Fredrik Lindgrens namn överraskande nog med i Sveriges trupp som i övrigt består av Kim Nilsson (Smederna), Jacob Thorssell (Västervik), Timo Lahti (Dackarna) Philip Hellström Bängs (tillhör Smederna och varit utlånad till Rospiggarna). Sveriges trupp har tagits ut av nye förbundskaptenen Linus Sundström.

"Med flera tankar ändrade jag mig angående att tävla i SoN i år. Jag är glad att jag fick chansen att ansluta till laget", skriver Fredrik Lindgren i ett inlägg på Instagram. 

Värdnationen Polen är direktkvalificerad till finalen som avgörs lördagen den 4 oktober. De 14 andra nationerna tävlar i två semifinaler, tisdagen den 30 september och onsdagen den 1 oktober, och de två bästa lagen i varje semifinal går vidare till finalen. De tredje- och fjärdeplacerade lagen i varje semifinal tävlar om den sista kvalplatsen.

Sverige kör semifinal ett och möter de regerande världsmästarna Storbritannien, Tyskland, Italien, Lettland, Norge och Slovenien. Semifinal två består av följande nationer: Australien, Argentina, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike och Ukraina. 

Fakta

Nationernas trupper till semifinal 1 (tre förare tas ut till tävlingen):

Tyskland: 1. Kai Huckenbeck, 2. Norick Blodorn, 3. Valentin Grobauer, 4. Jonny Wynant, 5. Patrick Hyjek. 

Storbritannien: 1. Robert Lambert, 2. Daniel Bewley, 3. Tom Brennan, 4. Adam Ellis, 5. Leon Flint. 

Italien: 1. Paco Castagna, 2. Nicolas Covatti, 3. Nicolas Vicentin, 4. Nicolo Percotti. 

Lettland: 1. Andzejs Lebedevs, 2. Jevgenijs Kostigovs, 3. Daniils Kolodinskis, 4. Olegs Mihailovs, 5. Francis Gusts. 

Norge: 1. Mathias Pollestad, 2. Glenn Moi, 3. Lasse Frederiksen, 4. Truls Kamhaug, 5. Jorgen Lystad. 

Slovenien: 1. Matic Ivacic, 2. Anze Grmek, 3. Denis Stojs, 4. Luka Omerzel, 5. Sven Cerjak.

Sverige: 1. Fredrik Lindgren, 2. Kim Nilsson, 3. Jacob Thorsell, 4. Timo Lahti, 5. Philip Hellström-Bängs.

 

Nationernas trupper till semifinal 2 (tre förare tas ut till tävlingen):

Argentina: 1. Fernando Garcia, 2. Cristian Zubillaga, 3. Facundo Albin. 

Australien: 1. Ryan Douglas, 2. Jason Doyle, 3. Jack Holder, 4. Max Fricke, 5. Brady Kurtz. 

Tjeckien: 1. Jan Kvech, 2. Vaclav Milik, 3. Adam Bubba Bednar, 4. Daniel Klima, 5. Adam Kamenik. 

Danmark: 1. Mikkel Michelsen, 2. Leon Madsen, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Anders Thomsen, 5. Mads Hansen. 

Finland: 1. Jesse Mustonen, 2. Anti Vuolas, 3. Tero Aarnio, 4. Otto Raak, 5. Roni Niemela. 

Frankrike: 1. Dimitri Berge, 2. David Bellego, 3. Mathias Tresarrieu, 4. Steven Goret, 5. Tino Bouin. 

Ukraina: 1. Nazar Parnitskyi 2. Marko Levishyn, 3. Roman Kapustin, 4. Stanislav Melnychuk, 5. Andrii Karpov. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

