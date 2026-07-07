TUNGA BESKEDET: LINDGREN MISSAR MÅLILLA GP

Svenska speedwaystjärnan Fredrik Lindgren kommer dessvärre inte till start i helgens GP-tävling i Målilla. Foto: Ossian Mathiasson

Här kommer en dyster speedwaynyhet. Sveriges främste speedwayförare Fredrik Lindgren tvingas kasta in handduken till helgens GP-tävling i Målilla på grund av skada. Det skriver FIM Speedway på sin hemsida på tisdagen.

Den svenska speedwaystjärnan Fredrik Lindgren tvingas ställa in sin medverkan vid helgens GP-tävling i Målilla på grund av skadan som har stört honom under den här säsongen.

Fredrik Lindgren har inte deltagit i de fyra senaste GP-tävlingarna på grund av den fotledsskada han ådrog sig under en match i den polska ligan i maj. Fredrik Lindgren försökte köra om australiern Keynan Rew, men det slutade i stället med en otäck krasch, ambulansfärd till sjukhus och operation.

Efter att ha tävlat för den polska klubben Lublin på söndagen har Fredrik Lindgren förklarat sig oförmögen att återuppta GP-tävlingarna.

Hans plats tas av GP-seriens tredje ersättare Kai Huckenbeck. Det står sedan tidigare klart att Jan Kvech och Anders Thomsen är ersättare till Daniel Bewley och Jack Holder i Målilla GP på lördag.