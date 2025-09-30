Sverige till lag-VM-final i speedway efter enkel resa i kväll

Fredrik Lindgren och hans Sverige tog sig lätt vidare till lag-VM-final från kvällens semifinal i polska Torun. Foto: Arkivbild

Sverige är klart för lag-VM-final i speedway (Speedway of Nations). Detta efter en stabil insats i kvällens semifinal i polska Torun som Sverige vann efter att bara ha tappat två poäng på hela tävlingen.

Sverige fick en smakstart på VM-semifinalen när Fredrik Lindgren och Jacob Thorssell (Timo Lahti är reserv) vann dubbelt mot tuffast tänkbara motstånd, britterna Dan Bewley och Robert Lambert, redan i det tredje heatet.

Förutom Sverige och Storbritannien körde Italien, Tyskland, Norge, Lettland och Slovenien i kvällens semifinal.

I heat sex hoppade Timo Lahti in och fixade en dubbel ihop med Lindgren mot letterna Lebedevs och Kolodinskis, och i det elfte heatet var det dags för nästa dubbelseger då Thorssell och Lindgren visade ryggen till slovenerna Grmek och Ivacic.

Idel svenska heatsegrar

Efter tre heat stod Sverige alltså på maximala 21 poäng (4 pinnar för heatseger, 3 för andraplats, 2 för tredjeplats och 0 för sistaplats i denna tävling). Den fina svenska sviten sprack dock i heat tolv då tyske Kai Huckenbeck klämde sig in på andra plats mellan Fredrik Lindgren och Timo Lahti.

I heat 15 var ordningen återställd då Lindgren och Thorssell kom etta och tvåa när man mötte italienarna Covatti och Vicentin, och i det 20:e heatet blev det Sveriges sjätte heatseger då Jacob Thorssell vann norskkampen. Mathias Pollestad dock tvåa före trean Timo Lahti.

Fyra av sju finallag klara

Med endast två tappade poäng på hela tävlingen vann Sverige före Storbritannien, och de båda lagen är därmed klara för lördagens VM-final. Dit går också Lettland som vann sista-chansen-heatet mot Tyskland med 7-2.

I finalen väntar dessutom de tre lag som kvalificerar sig från den andra semifinalen, samt värdnationen Polen. Den andra semifinalen körs i morgon, onsdag. Där möts Tjeckien, Danmark, Argentina, Australien, Ukraina, Frankrike och Finland.