BOMBEN: GULDKUNGEN LÄMNAR VÄSTERVIK

Morgan Andersson förde Västervik Speedway till sitt första SM-guld på 20 år. Nu lämnar han klubben. Det avslöjar Västerviks-Tidningen.

Morgan Andersson har suktat och suktat och suktat efter det där guldet. För en vecka sedan lyckades han föra sitt Västervik till just finalseger över Smederna.

Västerviks första guld på 20 år.

Nu kommer också guldmakaren lämna klubben. Det avslöjar Västerviks-Tidningen på tisdagsmorgonen. Andersson ska ha informerat förarna under måndagen liksom andra nyckelpersoner i föreningen.

– Som alltid kommer vi att kommunicera utåt när något händer, mer vill jag inte säga just nu, säger ordförande Niclas Wallander till tidningen.

Teurnberg tar över

Dessutom har VT uppgifter på att ex-dackeguldlagledaren Mikael Teurnberg kommer ta över.

– Jag har inga kommentarer till det just nu. Tråkigt, kanske, men så är det, säger Teurnberg.

Morgan Andersson hade ett år kvar på sitt avtal.