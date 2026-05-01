Duellen utanför ovalen drar blickar och fokus till sig: "Inte som en vanlig match"

Mikael Teurnberg, starkt förknippad med Dackarna som han förde till två guld och ett silver på fyra år, är ny lagledare i Västervik Speedway till årets säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Årets derbyn mellan Västervik och Dackarna blir något utöver det vanliga. Lagledarduellen mellan Mikael Teurnberg och Morgan Andersson kommer sett ur alla tänkbara perspektiv vara lika intressant att följa som vad förarna åstadkommer ute på ovalen.

För många speedwayfantaster kommer bilden av Morgan Andersson i Dackarnas tröja och Mikael Teurnberg i Västerviks dito kännas aningen surrealistiskt och svårintaget när rivalerna drabbar samman under årets säsong.

På förra veckans upptaktsträff fick de närvarande reportrarna och föreningsrepresentanterna se det man för några år sedan trodde var otänkbart att se.

När första derbytillställningen körs på Hejla Arena i Västervik tisdagen den 19 maj blir det verkligt på riktigt.

Utan tvekan en speciell återkomst för Morgan Andersson, som efter många års slit förde Västervik till ett efterlängtat SM-guld i höstas, och en lika speciell match för Mikael Teurnberg, som hade fyra framgångsrika säsonger i Målillaklubben med två SM-guld och ett SM-silver mellan 2021 och 2024.

"Försöker inte tänk på det"

Västerviks nye lagledare Mikael Teurnberg försöker trycka bort tankarna på den uppståndelse som kommer finnas runt årets matcher mot Dackarna.

– Jag försöker inte tänka på det. Den som säger att det är som en vanlig match ljuger, det är det inte. Det märkte jag när jag kom till Dackarna 2021 och då visste jag inte att det var så starkt. Tidigare hade Dackarna riktiga derbyn mot Vetlanda och nu har det blivit mot Västervik. Det var semifinal mot Västervik både 2021 och 2024 och final 2023. Vilka matcher det var, säger Mikael Teurnberg.

Då var du lagledare i Dackarna och Morgan i Västervik, och nu har ni har bytt klubb med varandra. Hur ser du på det?

– Jag försöker inte tänka på det, men man kan inte säga att det är som en vanlig match. Det är derby och det är väl som matcher som spelas mellan Hammarby, Djurgården och AIK. Det är inga vanliga matcher. Om man säger det, då menar man det nog inte. I slutändan är det två poäng som vilken match som helst.

Hur viktig är match för dig för att sätta dit Dackarna och tvärtom för Morgan Andersson?

– Det är väl prestige, men det är fortfarande bara två poäng.

Hur tror du att det kommer gå för ditt förra lag?

– Det har jag inte tänkt på. Det är fokus på mitt eget lag och jag har aldrig grottat ner mig i andra lag. Jag har varit med för länge för att hetsa upp för mig för sådant.

"Det förändrades väldigt mycket"

Mikael Teurnberg såg under de framgångsrika säsongerna i Dackarna att det var där han hade framtiden framför sig.

– För mig var det stort med Dackarna när jag kom ner till Målilla 2021. Jag har mina rötter i Målilla och jag är halvsmålänning. Jag hade väl räknat med flera år till i klubben. Det var tanken och det är inget att sticka under stolen med och det har jag sagt öppet. Att det skulle bli så var inte riktigt min tanke.

Efter finalförlusten mot Lejonen 2024 var det uppenbart att något inte stod rätt till. Kort därefter gick parterna skilda vägar.

– Nej, det var inte bra alls där. Det är alltid två sidor på ett mynt och det vet du också.

Vad var det som inte var bra?

– Det var inte alls som när jag kom in med ”TK” (Tomas Karlsson), "Lasse" Olofsson och Tommy Johansson. Det var fantastiska år vi hade, men de försvann allihop. Det förändrades väldigt mycket och det var väldigt skillnad från 2021 till 2024.

Hur ser du tillbaka på det som skedde och att du inte är kvar i Dackarna?

– Var sak har sin tid och det är professionell verksamhet så det är ingenting. Det vart ju som det vart. Min tanke var inte hoppa runt på det här sättet. Jag hade ett år i Hallstavik och där var det väldigt rörigt. På det personliga planet var det skönt att vara i Hallstavik, men samtidigt var det inte hållbart i längden. Även om det inte hade blivit Västervik så hade jag inte varit kvar i Hallstavik. Det deklarerade jag i ett tidigt skede.

"Känns som ett bra betyg"

Mikael Teurnberg behövde inte särskilt lång betänketid när Västervik hörde av sig om hans tjänster.

– Jag hade först några andra erbjudanden nere i Småland med jobb utanför speedwayen och sedan gick det ganska fort när Västervik kontaktade mig. Jag trivs bra i Småland och Västervik är en väldigt fin stad. Jag känner människorna i klubben och har många gamla förarkollegor som är med i klubben och känner ordförande väl sedan tidigare. Det var många plussaker med att få komma till en sån klubb. Att få frågan av en mästarklubb känns som ett bra betyg och jag känner mig hedrad. Det har varit full fart från dag ett och vi har jobbat väldigt bra ihop. Jag känner att jag har kommit in bra i både klubben och samhället med partners.

Teurnberg har bostad i Västervik och betonar vikten av att vara närvarande på platsen där man verkar.

– Jag tror att det är viktigt att vara på plats, då blir du ett ansikte utåt. Nu under säsongen kommer jag vara väldigt mycket på plats i Västervik. Jag vill vara en del i det och jag har de arbetsuppgifterna också.

"Ska vara bäst när det gäller"

Mikael Teurnberg är inspirerad och taggad på det nya jobbet i Västervik.

– Även om man har hållit på i många år är det alltid lite pirrigt och stressigt. Det är inte bara lagledare man ska vara. Visst tar laget mycket tid och man vaknar upp och tänker på vilka förare man ska ta ut och hur man ska formera laget. Det är många tankar i huvudet, men det är samtidigt inget att stressa upp sig för. Det är en lång säsong och jag brukar säga att guldet inte ska delas ut den 5 maj.

Hur ser du på uppgiften att kliva in i ett lag och en förening som ska försvara sitt SM-guld?

– Jag vet hur det har varit med att försvara titlar förut. Det är tufft, men jag kan bara göra mitt jobb. Det gäller att komma in bra i det och hitta den röda tråden. Man ska vara bäst när det gäller och det vet jag från tiden i Målilla. Vi vann aldrig grundserien, men det blev ändå två guld och ett silver på tre finaler. Vi var nog inte bättre än trea någon gång i grundserien.

Han är nöjd med laget som han förfogar över i Västervik 2026.

– Jag tycker att det ser jättebra ut, men samtidigt ska det köras om det. Jag känner igen killarna sedan tidigare och vet vad det finns för kapacitet, men det är sju lag till. Det gäller att alla drar sitt strå till stacken och sedan måste någon förare sticka ut lite extra och det är ofta då du vinner. Vi har några förare som det finns utvecklingspotential i. Rasmus Jensen, som jag värvade till Dackarna och hade fyra säsonger med, hade en tuff säsong i fjol och trivdes inte alls bra i Dackarna.

Hur ser du på Västerviks chanser att ta guldet?

– Man får se hur säsongen utvecklar sig och det är en lång säsong. Det gäller att få ihop det och sätta sig och framåt sommaren ser var det bär iväg. Det gäller att vara som starkast när det gäller och försöka gräma ur det där sista på slutet. Jag tror att vi har stora möjligheter, men det finns många andra bra lag också.

"Jag får skylla på "TK"

Mikael Teurnberg går in på sin 15:e säsong som ledare inom speedway.

– Det trodde jag inte efter nio säsonger i Rospiggarna. Jag var ganska färdig efter SM-guld 2016 och 2018 plus GP-tävlingar. Jag var slut och tänkte ”nu får det vara bra”. Jag får skylla på ”TK” för att jag kom in i Dackarna.

– Då skulle jag bara komma ner och jobba med lite GP-frågor och reklam och inte vara lagledare. Jag blev övertalad till att ta allting. Jag sa nej fem gånger innan han lyckades sjätte gången. ”TK” var energisk när jag sa nej, nej. ”Nu ringer jag en gång till”, sa han och då hade jag en sådan dag som gjorde att jag hoppade på det. Det ångrar jag inte. Jag har fått komma ner till Småland och träffa mycket nya människor så det har varit fantastiskt.