BEKRÄFTAT: GULDMAKAREN LÄMNAR VÄSTERVIK SPEEDWAY

Morgan Andersson förde Västervik till det där så starkt efterlängtade guldet. Nu får han lämna. Foto: Bildbyrån

Han förde Västervik Speedway till ett efterlängtat guld. Nu står det klart att Morgan Andersson lämnar föreningen. Beskedet kommer bara en vecka efter att guldet plockades.

Morgan Andersson har varit sportchef och lagledare för Västervik Speedway i mängder av år. Han hade ett år kvar på kontraktet – men efter att det första guldet på 20 år bärgats står det nu klart att den här säsongen blev den sista.

Det verkar dessutom som att Morgan Andersson fått sparken.

Initiativet ska nämligen vara föreningens, men i ett pressmeddelande skriver man att beslutet är fattat i samförstånd och med full förståelse från Morgan Andersson, som beskrivs ha "visat stor respekt för klubbens behov av framförhållning".

– Morgan har betytt oerhört mycket för Västervik Speedway och hela vår gemenskap. Vi är tacksamma för hans insatser och önskar honom varmt lycka till framöver, säger ordförande Niclas Wallander.

Teurnberg tar över

Morgan Andersson själv har velat fullfölja sitt kontrakt som även löper över säsongen 2026.

"Samtidigt är vi medvetna om att branschen är liten och att det är en utmaning att hitta rätt ersättare i tid. Därför har styrelsen valt att agera redan nu för att säkerställa en långsiktig lösning för klubben", skriver man i pressmeddelandet.

– Jag är stolt över min tid i Västervik och vill tacka alla i och kring klubben för förtroendet. Jag förstår klubbens beslut och önskar laget framgång även i framtiden, säger Morgan Andersson.

Inom kort ska klubben presentera vem som blir ny sportchef och lagledare. Oddsen är låga för att det rör sig om erfarne Mikael Teurnberg, som lämnat Rospiggarna. Teurnberg var nyligen stor guldmakare i Dackarna och Västerviks-Tidningen uppgav redan under gårdagen att detta var klart.