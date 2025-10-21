HÄR ÄR MÄSTARKLUBBENS FÖRSTA NYFÖRVÄRV: "JÄTTEKUL"

Nyblivna svenska mästarna Västervik Speedway har förlängt kontrakten med Jacob Thorssell och Mads Hansen. Nu har klubben gjort klart med sitt första nyförvärv i form av Victor Palovaara.

Det har gått en tid sedan Västervik vann SM-guld i speedway och gjorde ett uppmärksammat och omdebatterat skifte på lagledarposten genom att göra sig av med Morgan Andersson och plocka in Mikael Teurnberg.

Mikael Teurnberg har kommit igång med arbetet att forma nästa säsongs trupp. Efter att ha förlängt kontrakten med Jacob Thorssell och Mads Hansen presenterar klubben sitt första nyförvärv inför säsongen 2026 på tisdagen. Det handlar om den rutinerade värmlänningen Victor Palovaara, 31, som ansluter från Vargarna.

"Det ska bli jättekul att köra för Västervik. Att få bli en del av regerande mästarna känns otroligt inspirerande. Jag ser verkligen fram emot nästa säsong och att få träffa alla er på Hejla Arena", säger Palovaara, som tillhörde Västervik under den allsvenska säsongen 2017, i ett pressmeddelande.

"Få ett lyft i karriären"

Victor Palovaara gick in i den gångna Bauhausliga-säsongen med ett snitt på 1,056. I Vargarna blev det så småningom 13 körda matcher och en höjning av snittet till 1,130, vilket betyder att 31-åringen kommer att ha en viktig roll i Västervik med anledning av regelförändringen på svensksidan.

"Det känns kanon att få in Victor i laget. Han kommer att fylla en viktig plats i truppen med anledning av den nya regeln om två svenska förare under 1,249. Victor har en väldigt hög högstanivå och vi både tror och hoppas att han kan ta ytterligare kliv och få ett lyft i karriären genom att komma till Västervik. Jag hade honom för många år sedan i Rospiggarna och ser verkligen fram emot att få återförenas med honom", säger Mikael Teurnberg.