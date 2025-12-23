23 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Dackarnas trupp komplett – med ny Morgankompatibel värvning

Matias Nielsen är klar för Dackarna till kommande säsong. Frågan är om Morgan Andersson ligger bakom värvningen. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarnas trupp komplett – med ny Morgankompatibel värvning

SPEEDWAY 23 december 2025 13.41

Dackarna har spikat truppen till kommande säsong och gör det med en ny Morgan Andersson-kompatibel värvning. Tidigare Västerviksföraren Matias Nielsen är klar för Dackarna.

Annons:

Dackarna skriver i ett pressmeddelande att Matias Nielsen har visat hög klass runt ovalen på Skrotfrag Arena i Målilla i flera säsonger. Nu är dansken Matias Nielsen klar för Dackarna och gör truppen komplett.

”Sportgruppen i Dackarna är mycket glada över att kunna presentera Matias Nielsen som den sista pusselbiten i lagbygget inför 2026. Matias har en hög högstanivå och trivs dessutom väldigt bra på ovalen i Målilla. Han kommer att bli en viktig del av laget”, skriver Dackarna i ett pressmeddelande.

Matias Nielsen har tidigare under karriären representerat Dackarna och är glad över att ha kritat på för Målillaklubben.

”Jag är stolt över att ha skrivit kontrakt med Dackarna för kommande säsong. Det är en fantastisk klubb med bra fans och en bana som jag verkligen tycker om att tävla på. Jag ser fram emot utmaningen att köra för Dackarna och ska ge mitt bästa för laget”, säger Matias Nielsen i ett pressmeddelande.

Värt att notera är att det är en ny Morgan Andersson-kompatibel värvning eftersom klubben sedan tidigare värvat Artem Laguta och Tai Woffinden, förare som Morgan Andersson har haft i Västervik.

Fakta

Dackarnas trupp:

Artem Laguta, 2,320 (ny)

Timo Lahti, 1,657

Nazar Parnitskyi, 1,649

Jakub Krawczyk, 1,535

Matias Nielsen, 1,517 (ny)

Tai Woffinden, 1,476 (ny)

William Drejer, 1,250 (ny)

Tomas H Jonasson, 1,115

Avon Van Dyck, 0,618

Sammy Van Dyck, 0,517 (ny)

Daniel Hauge Sjöström, 0,500

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Pedersen får ursäkta – en annan dansk stal rubrikerna i premiären
Dackarna testar nytt grepp – blir EPA-parad mot Vargarna
Teurnberg hyllar sin talang: “Ett utropstecken”
Stjärnan saknas – då testas dansk talang i svår bortamatch
Ny förare klar för Dackarna – får en reservroll

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt