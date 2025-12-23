Dackarnas trupp komplett – med ny Morgankompatibel värvning

Matias Nielsen är klar för Dackarna till kommande säsong. Frågan är om Morgan Andersson ligger bakom värvningen. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarna har spikat truppen till kommande säsong och gör det med en ny Morgan Andersson-kompatibel värvning. Tidigare Västerviksföraren Matias Nielsen är klar för Dackarna.

Dackarna skriver i ett pressmeddelande att Matias Nielsen har visat hög klass runt ovalen på Skrotfrag Arena i Målilla i flera säsonger. Nu är dansken Matias Nielsen klar för Dackarna och gör truppen komplett.

”Sportgruppen i Dackarna är mycket glada över att kunna presentera Matias Nielsen som den sista pusselbiten i lagbygget inför 2026. Matias har en hög högstanivå och trivs dessutom väldigt bra på ovalen i Målilla. Han kommer att bli en viktig del av laget”, skriver Dackarna i ett pressmeddelande.

Matias Nielsen har tidigare under karriären representerat Dackarna och är glad över att ha kritat på för Målillaklubben.

”Jag är stolt över att ha skrivit kontrakt med Dackarna för kommande säsong. Det är en fantastisk klubb med bra fans och en bana som jag verkligen tycker om att tävla på. Jag ser fram emot utmaningen att köra för Dackarna och ska ge mitt bästa för laget”, säger Matias Nielsen i ett pressmeddelande.

Värt att notera är att det är en ny Morgan Andersson-kompatibel värvning eftersom klubben sedan tidigare värvat Artem Laguta och Tai Woffinden, förare som Morgan Andersson har haft i Västervik.