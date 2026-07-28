Nyblivne pappan i kanonslag: "En skam att vi förlorade"

Nyblivne pappan, Matias Nielsen, fyllde 27 år just i dag och stod för en stark insats mot Västervik. Foto: Simon Henriksson

Han blev pappa i helgen. På sin 27-årsdag stod han också för mycket stark körning. – Det var en skam att vi förlorade, säger Matias Nielsen efter derbyt.

Det har varit några mycket speciella dagar för den just i dag 27-årige danske speedwaystjärnan Matias Nielsen. I helgen blev han pappa för första gången till en liten dotter tillsammans med sin partner.

Något som han bara tror har gjort honom gott även som förare.

– Det har varit en vecka med få träningar och ganska lite sömn, men jag tror också att det gjort mig mer fokuserad. Det känns riktigt bra, säger Matias Nielsen om att ha blivit pappa.

Hans födelsedag slutade dock inte perfekt. Trots 14 av 15 poäng från Nielsen blev det förlust med 42-48 mot Västervik.

– Det var en skam att vi förlorade, men det är vad det är. Västervik har också ett starkt lag och det kunde gå åt båda hållen.

Ville ta max

Sin egen prestation var han av förklarliga skäl nöjd med.

– Ja, min egen prestation var verkligen bra, framför allt efter så lång frånvaro. Det är jag nöjd med.

Var det din bästa insats i Dackarna?

– Jag var här med Västervik förra året och tog max då, så det ville jag göra i dag också. Men det var en bra tävling av mig.

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"Gjorde några misstag"

Nielsen hade tillsammans med Artem Laguta ett tag 5-1 i nomineringsheatet, vilket skulle inneburit oavgjort i matchen.

– Jag gjorde några misstag och hamnade framför Laguta. Jag tycker synd om honom, men alla gör misstag. Robert (Lambert) var väldigt snabb och jag såg honom inte komma, men han flög förbi mig.

Hur ser du på återstoden av säsongen?

– Vi måste jobba hårt. Det pratade vi om redan innan matchen i dag, men det är vad det är. Nu får vi fokusera på nästa och vinna den.