29 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök
Här är nästa skadeersättare som kommer in i Dackarna

Patryk Wojdylo, här i Smedernas väst, ersätter Matias Nielsen i Dackarna enligt 28-dagarsregeln. Foto: Bildbyrån

Här är nästa skadeersättare som kommer in i Dackarna

SPEEDWAY 29 maj 2026 11.13

Andreas Lyager ersätter skadade Tai Woffinden. Nu meddelar Dackarna ytterligare en truppförändring till följd av skada. Patryk Wojdylo kommer in som skadeersättare för Matias Nielsen.

Annons:

Dackarna har nu gjort två förändringar i truppen. Först ersattes Tai Woffinden med Andreas Lyager och nu handlar plockas skadade Matias Nielsen bort till förmån för Patryk Wojdylo. 

Patryk Wojdylo är 27 år gammal och kommer in med ett snitt på 1,375.

Faktum är att tillskottet körde för Västervik i fjol och leddes av Dackarnas nya lagledare Morgan Andersson. Polacken körde fyra matcher för Västervik i fjol då han plockades in som skadeersättare för Tai Woffinden. Wojdylo har tidigare representerat Smederna under tre säsonger i Bauhausligan och återvänder nu till svensk speedway för styrning i Morgan Anderssons Dackarna. 

”En hungrig förare som vi ser fram emot att få in i laget. Vi önskar Matias ett snabbt tillfrisknande och hälsar Patryk varmt välkommen till Dackarna”, skriver Dackarna i ett pressmeddelande.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Dackarnas trupp komplett – med ny Morgankompatibel värvning
Pedersen får ursäkta – en annan dansk stal rubrikerna i premiären
Dackarna testar nytt grepp – blir EPA-parad mot Vargarna
Teurnberg hyllar sin talang: “Ett utropstecken”
Stjärnan saknas – då testas dansk talang i svår bortamatch

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt