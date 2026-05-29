Här är nästa skadeersättare som kommer in i Dackarna

Andreas Lyager ersätter skadade Tai Woffinden. Nu meddelar Dackarna ytterligare en truppförändring till följd av skada. Patryk Wojdylo kommer in som skadeersättare för Matias Nielsen.

Patryk Wojdylo är 27 år gammal och kommer in med ett snitt på 1,375.

Faktum är att tillskottet körde för Västervik i fjol och leddes av Dackarnas nya lagledare Morgan Andersson. Polacken körde fyra matcher för Västervik i fjol då han plockades in som skadeersättare för Tai Woffinden. Wojdylo har tidigare representerat Smederna under tre säsonger i Bauhausligan och återvänder nu till svensk speedway för styrning i Morgan Anderssons Dackarna.

”En hungrig förare som vi ser fram emot att få in i laget. Vi önskar Matias ett snabbt tillfrisknande och hälsar Patryk varmt välkommen till Dackarna”, skriver Dackarna i ett pressmeddelande.