DACKARNA TAPPADE MILJONINTÄKTER - REDOVISAR STORT MINUS

Någonstans mellan 200 000 och 250 000 kronor back. Där har du resultatet som Målilla Motorklubb (Dackarna) visade upp på sitt årsmöte på torsdagskvällen.

– Orsaken är till största delen kraftigt minskade publiksiffror och försämrad försäljning i kioskerna. På de två posterna backade vi omkring en miljon kronor jämfört med 2018, berättar ordföranden Tomas Karlsson.

Vad tror du detta beror på?

– Det är nog många faktorer som spelar in. Det började med att Greg Hancocks hustru blev sjuk, och han ställde in säsongen. Sedan blev Janowski skadad, vi började med an match mot Eskilstuna som i princip avgjordes i snöoväder, och sedan var et mörka moln på himmelen i princip varje tisdag när det vankades match.

– Men fortfarande är jag övertygad om att den enskilt största orsaken till publiktappet är att matcher sändes gratis via en lokaltidning. Helt klart har det spelat en jättestor roll.

Men är felet då begånget av de som har köpt rättigheterna och sänder, eller de som då kanske har sålt rättigheterna till ett för lågt pris?

– Självklart är det Spring Media som har sålt rättigheterna för billigt. Vi klubbar har inte fått en krona av detta för att täcka den minskade publiktillströmningen, säger Tomas Karlsson.

– Nästa år har C More sändningsrättigheterna, och då är jag övertygad om att intresset kommer öka och det ekonomiska utfallet bli bättre. Men samtidigt måste vi också rannsaka oss själva. Vi diskuterar det mycket, och måste bli mer aktiva för att marknadsföra oss.

Sponsorintäkterna ökar

Positivt för föreningen är dock att sponsorintäkterna ökar för varje år.

– De ökade rejält 2019, och kommer öka ännu mer 2020. Vi ligger väldigt bra till – detta tack vare ett hårt arbete och fantastiska företag. Om vi hade haft 2018 års publiksiffror under fjolåret så hade vi istället kanske haft en vinst på upp emot en miljon. Så små är marginalerna.

Tomas Karlsson ser 2020 som ett spännande och utmanande år.

Man har fått in två nya namn i styrelsen, Linus Johansson och Peter Samuelsson, som man tror mycket på.

Lämnar styrelsen gör Patric Engqvist och Lotta Martinsson.

Flera sportsliga positiva saker

Även på den sportsliga sidan finns det saker att se fram emot.

– Bland annat kommer vi arrangera SM-finalen. Nytt för i år är att den går en tisdagskväll, den klassiska speedwaydagen. Det kommer vara en av få gånger som vi kommer få se Fredrik Lindgren tävla i Sverige under 2020, så det borde dra en del, säger Tomas.

– Sedan har vi två år kvar på GP-kontraktet. Den tävlingen gav oss ändå ett netto på omkring en kvarts miljon, och det trots att publiksiffrorna inte varit så bra de senaste åren.

Hur ser du på Dackarnas framtid?

– Vi har inga välfyllda bankkonton att ösa ur. Det har svidit, och vi har fått hålla igen under hösten, men när det blir så handlar det bara om att jobba ännu hårdare. Vi har det under kontroll, och hoppas så klart på det där efterlängtade SM-guldet. Det borde vara vår tur i höst, säger Tomas Karlsson.