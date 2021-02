Det blir Målillasonen Mikael Karlsson, som tidigare varit lagledare i både Dackarna och Vetlanda, som tar över lagledarrollen igen.

"Det blir den rutinerade tidigare lagledaren Mikael Karlsson som kommer att hyras in för att leda laget under kommande säsong. Mikael, som var lagledare under 2018 för Vetlanda, har tackat ja till erbjudandet efter några dagars betänketid", skriver Vetlanda i ett pressmeddelande.